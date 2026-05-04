La leche, así como los productos lácteos, hace parte de la canasta básica de millones de colombianos. Preparaciones como el café con leche, arroz con leche, avena casera y jugos naturales son servidas cada día en las mesas de la mayoría de hogares del país.

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Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la leche proporciona nutrientes esenciales y es una fuente importante de energía alimentaria, proteínas de alta calidad y grasas.

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Aunque la leche no es indispensable en la vida adulta, pues los nutrientes que proporciona pueden ser obtenidos de otros alimentos, sus beneficios son irrefutables.

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“La leche puede contribuir considerablemente a la ingestión necesaria de nutrientes como el calcio, magnesio, selenio, riboflavina, vitamina B12 y ácido pantoténico”, destaca la FAO.

Además, señala que la leche de origen animal puede desempeñar un papel importante en las dietas de los niños en poblaciones con bajo nivel de ingestión de grasas y acceso limitado a otros alimentos de origen animal.

En la leche de vaca, que es la que mayormente se consume en Colombia, las grasas constituyen alrededor del 3 al 4 por ciento del contenido sólido, mientras que las proteínas constituyen aproximadamente el 3,5 por ciento y la lactosa el 5 por ciento, de acuerdo con la FAO.

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Sin embargo, advierte que la composición química bruta de la leche de vaca varía según la raza. “Por ejemplo, el contenido de grasa suele ser mayor en el ganado Bos indicus que en el B. taurus. El contenido de materias grasas de la leche del ganado B. indicus puede ser de hasta el 5,5 por ciento”, explica.

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Diferencia entre leche entera y desnatada

US Dairy, el programa de promoción de productos lácteos fue creado por los productores lecheros estadounidenses para fomentar la confianza y las ventas de productos lácteos, indica en uno de sus informes que toda la leche de vaca, ya sea entera, semidesnatada, con un 2 % de grasa o desnatada, contiene los mismos 13 nutrientes esenciales. Estos incluyen proteínas, calcio, potasio, fósforo, riboflavina, ácido pantoténico, niacina, zinc, selenio, yodo y vitaminas A, D y B12.

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En ese sentido, explica que la principal diferencia entre los distintos tipos de leche radica en la cantidad de grasa, “lo cual también se refleja en las diferencias en el contenido calórico total entre los diferentes tipos de leche”.

La diferencia entre la leche entera y la semidesnatada consiste en que la primera contiene aproximadamente un 3,25 % de grasa, mientras que la semidesnatada (también conocida como leche al 2 %) contiene un 2 %.

“Esta pequeña diferencia se nota, ya que la leche entera es más densa, cremosa y tiene un sabor más intenso, mientras que la semidesnatada es más ligera y suave”, enfatiza US Dairy.

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Mientras que a la leche entera y la desnatada la diferencian la cantidad de nata que contiene.

“La leche entera es rica y cremosa, mientras que la leche desnatada (generalmente con un 1 % de grasa) tiene un sabor y una textura mucho más ligeros. Es una opción más ligera que te ofrece todos los beneficios de la leche, pero sin el sabor más intenso y delicioso que caracteriza a la leche con mayor contenido de grasa”, dice US Dairy.