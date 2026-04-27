Asoganorte, gremio ganadero de la región Caribe, le expuso a EL HERALDO sobre las consecuencias que tendría el bolsillo de los hogares a raíz del inminente fenómeno de El Niño que se avecina. En ese sentido, manifestaron que el precio de la leche, queso y derivados lácteos podría tener un impacto en sus precios.

Jorge Rodríguez, director ejecutivo de Asoganorte, sostuvo que este evento climático, que sería uno de los más intensos de los últimos 140 años, ya empieza a mostrar efectos en la región, donde la sequía y la falta de lluvias han deteriorado las condiciones del ganado.

Ahora bien, sobre el precio del queso, dice el gremio ganadero, podría pasar de los actuales $20.000 a cerca de $32.000 por kilo, lo que representa un aumento de hasta el 70 %.

También explicó que el precio de la leche va a subir, pero no de la misma proporción que el queso.

“El queso costeño es uno de los más apetecidos, porque no solamente es para la canasta familiar, sino también para la industria, ya que es muy utilizado en pan de bono, almojábanas y otros productos”, advirtió Rodríguez, quien señaló de paso que también aumentará el precio de los insumos.

Además, insistió en la urgencia de tomar medidas preventivas para mitigar el impacto de este fenómeno climático, que no solo amenaza la producción, sino también la estabilidad de los precios en la canasta familiar.

El dirigente gremial explicó que lo que se da en este fenómeno es que, al no llover hay varios factores que afectan, y es que el no tener suficiente lluvia, disminuye el pasto en las tierras.

“Los ganados pasan de un estado corporal de entre cuatro y cinco a tres, que significa pérdida de peso, hay que estar con buenas drogas, vitaminas y alimentación balanceada con el fin de no dejar caer a nuestros animales. Normalmente para el fenómeno de verano la leche realmente disminuye casi un 50 %. Pero cuando se presenta un fenómeno como el fenómeno del niño, podemos estar en un 60 o 70 % debajo por debajo de la captación normal”, socializó a este medio.