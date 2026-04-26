El sector pensional de Colombia ha venido presentando diferentes cambios en el actual periodo de gobierno, como es el caso de la reforma pensional (actualmente suspendida por la Corte Constitucional), las implicaciones que tiene el aumento del salario mínimo en las pensiones, pero particularmente el decreto que salió esta semana en el que se le ordena a los fondos privados trasladar unos 25 billones de pesos a Colpensiones de los afiliados que se han movido a este régimen público en los últimos meses.

Leer también: Las dudas para afiliados, el tema jurídico y la viabilidad del traslado de $25 billones a Colpensiones

Esto, para los expertos de este segmento vienen siendo los grandes retos, en un momento donde hay grandes coyunturas económicas como es el caso del déficit fiscal que enfrenta el país.

Y es que, de acuerdo con cifras del gremio Asofondos, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) son las mayores financiadoras de proyectos de capital privado en Colombia (43 % del total), como infraestructura, energía, entre otros, y son las mayores tenedoras de títulos de tesorería (TES) del mercado de capitales local (32 % del total) que financian el Estado y tienen una participación del 15 % en el mercado accionario, impulsando el crecimiento de las empresas.

“La buena administración del ahorro pensional por parte de las AFP ha hecho posible que después de 30 años se tenga un ahorro de $548 billones, recursos que como sociedad tenemos el deber de resguardar, pues son el capital del futuro de los colombianos”, afirmó Santiago García, presidente de la junta directiva de Asofondos.

Detalles de los retos

En diálogo con EL HERALDO, el presidente de Porvenir, Miguel Largacha, sostuvo que desde los fondos privados se tiene que dar el todo por el todo para entregar los mejores resultados de retornos para asegurar mejores pensiones a los colombianos.

“Si uno mira a los países miembros de la Ocde, y ve los mejores países que cuentan con extraordinarias prácticas, Colombia lidera los fondos de pensiones en rentabilidad, y eso es una demostración de que estamos haciendo las cosas muy bien”, socializó Largacha.

A su vez, Ricardo Guerra, presidente de Colfondos, le dijo a este medio que el gran reto es hacer que el sistema de pensiones realmente responda a las situaciones demográficas, económicas y de mercado laboral de Colombia.

“Hoy tenemos dos sistemas que compiten: uno es el sistema público de reparto y el otro el sistema privado de ahorro de capital individual. El mundo está transicionando hacia los sistemas de capitalización individual, porque se dieron cuenta que los sistemas de reparto están quebrados o están destinados a quebrar a los países y quebrar a las futuras generaciones”, expuso Guerra.

A su vez, el directivo hizo énfasis en un análisis que realizó durante el Congreso de Asofondos en Cartagena el superintendente Financiero César Ferrari, en el que se mencionó que Colpensiones tiene poco menos de 4 millones de cotizantes activos, es decir, personas que están aportando a Colpensiones, y al mismo tiempo tiene cerca de 2 millones de pensionados que están recibiendo una mesada.

“No queremos que los jóvenes terminen pagando los platos rotos de una irresponsabilidad que hoy en día tenemos en Colombia, en el que se hace una reforma pensional para beneficiar a Colpensiones, pero que muchas cosas que salen en el decreto no existen, como lo es el fondo de ahorro del Banco de la República. Y está comprobado que el régimen de reparto se encuentra destinado a quebrar”, puntualizó el presidente de Colfondos.

Por su parte, Juan Carlos Ramírez, presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), agregó que el país se demoró en crear el sistema de pilares y dijo que espera la decisión de la Corte Constitucional.

No obstante, el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, también enumeró el problema del aumento del salario mínimo a las pensiones.

“Cada vez que este gobierno sube el salario mínimo por encima de la inflación, genera unas distorsiones en el mundo pensionado que son enormes. Tanto así que en las últimas décadas, el gobierno nacional había compensado a las aseguradoras para cuando subiera el salario mínimo por encima de la inflación y la productividad, el gobierno compensaba a las aseguradoras para mitigar los efectos del aumento del salario mínimo en el en el mundo pensional”, Expuso el dirigente gremial a este medio.

Datos negativos

Asofondos sostuvo que el número de rentas vitalicias expedidas por las aseguradoras cayó un 90 % este año, lo cual atribuyó a la inestabilidad en el marco normativo.

“Estamos cambiando las reglas de juego y creando una serie de incertidumbres que eliminan el apetito de las aseguradoras de participar en ese mercado”, afirmó Santiago García, presidente de la junta de Asofondos, quien además es el presidente de Skandia.

Añadió que esta situación no solo afecta a las compañías, sino que genera un efecto dominó que encarece el seguro previsional, encargado de cubrir los riesgos de invalidez y muerte.

El punto más crítico señalado por García es el costo del seguro previsional. Indicó que, debido al fenómeno del deslizamiento (diferencia porcentual entre el aumento del salario mínimo y la inflación), esta cobertura tiene el riesgo de superar el tope legal del 3 %.

“Si no se corrige este efecto de manera urgente, esos 19 millones de colombianos están en riesgo de no poder contar con esa cobertura del seguro previsional”, puntualizó García.

Varias propuestas

Frente a este panorama, Asofondos presentó una visión de reforma integral inspirada en las mejores prácticas internacionales y articulada en cuatro pilares.

Según el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, se debe trabajar como primera medida en cobertura. “Esto es cotización flexible para trabajadores independientes, formalización laboral y enrolamiento automático”.

En materia de equidad, recalcó que se debe trabajar especialmente en subsidios focalizados, paridad de género y competencia en igualdad de condiciones entre regímenes.

En cuanto a la sostenibilidad, Asofondos propuso al ahorro individual como eje del sistema, y la edad de retiro vinculada a la longevidad y resolución de fallas estructurales urgentes.

Y por último, dijo que se debe avanzar en el crecimiento, con régimen de inversión flexible y diversificado, con incentivos al ahorro voluntario.

“El sistema pensional debe estar blindado de los ciclos políticos y cada decisión que se tome sobre él debe buscar el beneficio de los ahorradores colombianos”, expuso el gremio que abarca los fondos privados de pensiones.