Convertirse en millonario de la noche a la mañana es el anhelo de miles de apostadores en el país. Sin embargo, detrás de la cifra astronómica que anuncian las pantallas, existe una realidad tributaria que el afortunado debe afrontar.

En Colombia, los premios provenientes de juegos de azar no se entregan de forma íntegra, ya que están sujetos a normativas fiscales específicas que reducen el monto final que llega al bolsillo del ganador.

Para entender por qué se reduce el monto, es necesario remitirse al Estatuto Tributario Colombiano. Bajo este marco legal, el dinero obtenido a través de rifas, apuestas o loterías no se considera un salario ni una renta derivada de una actividad laboral cotidiana. Por el contrario, se clasifica como una “ganancia ocasional”.

Este término técnico describe aquellos ingresos extraordinarios que no provienen del giro habitual de los negocios de una persona. Al ser un ingreso atípico, la ley le otorga un tratamiento fiscal distinto, aplicando una tarifa única que debe ser reportada ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

La retención en la fuente es el primer descuento obligatorio

La mecánica del cobro no espera a que el ciudadano declare sus impuestos al año siguiente. Según el artículo 317 del Estatuto Tributario, se debe practicar una retención en la fuente inmediata antes de entregar el cheque o realizar la transferencia.

Este descuento equivale al 20% del valor total del premio. En la práctica, esta retención funciona como un pago anticipado o un abono al impuesto de ganancia ocasional que el contribuyente deberá formalizar posteriormente en su declaración de renta.

La Fiduciaria de Occidente gestiona el pago de los grandes acumulados

No todos los premios se reclaman en el mismo lugar. La logística del pago depende directamente de la cuantía ganada:

Premios menores: si el monto no supera las 182 UVT (equivalentes a $9.532.068 en este 2026 ), el dinero puede ser reclamado en efectivo en los puntos físicos de las redes aliadas a nivel nacional.

si el monto no supera las 182 UVT (equivalentes a ), el dinero puede ser reclamado en efectivo en los puntos físicos de las redes aliadas a nivel nacional. Premios mayores: cuando la cifra supera el tope mencionado, entra en juego la Fiduciaria de Occidente. Esta entidad custodia los recursos y actúa como el agente retenedor oficial, encargándose de descontar el 20% y transferirlo directamente a la DIAN.

Así se traduce el impuesto en un caso de éxito real

Para visualizar el impacto de estas medidas, supongamos que un colombiano acierta los números de un acumulado de $10.000 millones de pesos. El proceso de liquidación sería el siguiente:

Monto anunciado: $10.000.000.000. Retención aplicada (20%): $2.000.000.000. Cifra neta a recibir: $8.000.000.000.

Aunque el ganador percibe una suma considerablemente menor a la publicitada, este descuento le permite estar al día con sus obligaciones iniciales.

La declaración de renta representa el paso final para la legalidad

El proceso no termina con la entrega del dinero. El contribuyente tiene la responsabilidad de incluir el valor total del premio en su declaración de renta del periodo correspondiente. En dicho documento, se debe reportar la ganancia ocasional y aplicar el impuesto del 20%. Si la retención realizada inicialmente por la fiduciaria coincide con el impuesto total calculado, el ciudadano no tendrá que desembolsar dinero adicional por este concepto.

Cumplir con este ciclo financiero es fundamental para garantizar que la nueva fortuna se gestione bajo el marco de la ley y con la tranquilidad de haber saldado las cuentas con el Estado.