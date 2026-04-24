Equipos tácticos, logísticos y de protección le fueron entregados a la fuerza pública de Sucre por parte de la gobernación con la finalidad de seguir fortaleciendo la seguridad en el departamento.

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El acto de entrega, a cargo de la gobernadora Lucy García Montes, y de la secretaria del Interior, Mileicy Barrios, se efectuó en el Malecón de Coveñas y fue recibida por miembros de la Brigada de Infantería de Marina No. 1, la Estación de Guardacostas de Coveñas y Migración Colombia.

“Todos los días le exigimos más resultados a nuestra fuerza pública, así mismo, tenemos la responsabilidad de darles las mejores condiciones para que cumplan con su labor. Esto significa dotarlos, acompañarlos y garantizar su protección. La seguridad es como una relación que hay que cuidar todos los días”, anotó la mandataria de los sucreños.

Esta dotación, financiada con recursos de la Tasa de Seguridad “es un símbolo de respaldo, confianza y compromiso con la labor que diariamente realiza nuestra Fuerza Pública. Cada aporte representa la voluntad de los sucreños de contribuir activamente a la protección y la seguridad del territorio, que es una tarea conjunta entre la institucionalidad y la ciudadanía”, agregó García Montes.

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Entre los elementos entregados hay chalecos de protección balística nivel IV, equipos tácticos especializados, sistemas de iluminación, dispositivos menos letales, insumos de supervivencia y tecnología operativa que permitirá optimizar las labores de control territorial, vigilancia marítima y seguridad migratoria.

La mandataria reconoció que, aunque los retos en materia de seguridad persisten a nivel nacional, en Sucre se están tomando decisiones importantes para fortalecer las condiciones del territorio.

Por su parte, el coronel Yerly Carreño, comandante del Batallón de Infantería de Marina N.° 14, destacó que esta inversión, es clave para proteger la vida de los miembros de la fuerza pública.

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“Gobernadora, esta es una inversión en vidas humanas. Para nosotros un chaleco representa la diferencia entre la vida y la muerte en un combate. Esta dotación va mucho más allá; porque esta tropa, que se encuentra en todo el territorio, está dispuesta a entregar la vida por Sucre. Han sido más de 400 hombres de la Infantería de Marina que han entregado sus vidas en esta región”, afirmó el coronel Carreño.