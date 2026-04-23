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Por:  Maria Victoria Bustamante

Con la presencia de las autoridades civiles, de Policía, los gremios de la producción y la academia de Sucre fue lanzado el Comité Universidad Empresa Estado -CUEES-, que es una instancia estratégica para promover el desarrollo del departamento.

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El CUEES fue creado a través de la ordenanza 005 de 2026 de la Asamblea de Sucre y marca el punto de partida para que sus miembros empiecen a trabajar en conjunto en el desarrollo de proyectos, estrategias y programas que permitan cerrar las brechas en el departamento de Sucre.

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La gobernadora Lucy García Montes, que lideró este jueves 23 de abril el llamado Acuerdo por la articulación y la competitividad del departamento de Sucre sostuvo que este es un proceso en el que llevan trabajando más de seis años.

EL HERALDO

“Cuando nos referimos a competitivo es a bienestar y ello lo debemos demostrar con números y hechos, por eso nos hemos sentado todos en la misma mesa para ponernos de acuerdo para que pasemos a la acción y a los hechos. Sincelejo, nuestra capital, es de las ciudades que mayor informalidad ha presentado a nivel de Costa Caribe y Nación, pero hoy hacemos esfuerzos importantes para superar esas brechas que tenemos. Este comité marca una ruta de cooperación y corresponsabilidad de todos los actores y que estemos la empresa, la academia y el Estado significa que hay planes, acciones, recursos y bienestar para nuestra gente”, dijo la gobernadora.

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Enfatizó en que este modelo permite pasar de esfuerzos aislados a una articulación estructurada. “Lo que hace el Comité Universidad Empresa Estado es darle estructura, permanencia y reglas a esa relación. Es pasar de la buena intención a la acción organizada, y eso se traduce en oportunidades para la gente. CUEE se convierte en herramienta clave para generar bienestar social”.

El Comité Universidad Empresa Estado de Sucre queda adscrito a la Oficina de Productividad e Innovación del departamento.

Desde este mismo espacio la gobernadora también hizo un llamado a todos los actores del ecosistema regional a asumir un compromiso activo en este proceso y a apostarle entre todos, de manera especial, a la región de la Mojana, donde avanza junto a la FAO para que sea reconocida como Patrimonio Agrícola Mundial. “Esta declaratoria exige gobernanza y visión compartida, de una alianza colaborativa, y necesitamos en especial de la universidad para generar desarrollo sostenible”, puntualizó la mandataria de los sucreños.

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