El médico Ezequiel Díaz Navarro, quien se desempeña como gerente del Hospital Universitario de Sucre (HUS), ente que tiene fusionados a cuatro estamentos de salud pública en el departamento, fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de acto sexual abusivo y acoso sexual.

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La denuncia fue instaurada por el abogado Gustavo Martínez Benítez, en representación de la víctima María Carolina Ruíz Martínez, que es una ingeniera biomédica, especialista en gerencia en salud y modelo, y que hace parte de la nómina del HUS.

La denuncia contra Ezequiel Díaz Navarro por los delitos contemplados en los artículos 210 y 210-A- del Código Penal Colombiano quedó registrada en la Fiscalía General de la Nación con el número 2026042300015.

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El abogado Gustavo Martínez Benítez a través de un comunicado a la opinión pública dio a conocer que fue instaurada la denuncia penal, y a su vez solicita que mientras avanza la investigación con el rigor que corresponde, haya “respeto por la seguridad, la dignidad humana y el buen nombre de nuestra representada y el de su familia”.

La joven víctima de los delitos antes mencionados dijo públicamente, en su momento, que desde septiembre de 2025 fue víctima por parque de Ezequiel Díaz Navarro por no acceder a sus pretensiones.

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El señalado victimario, que permanece en el cargo, no se ha referido al tema.