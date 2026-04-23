La senadora y candidata presidencial, Paloma Valencia, hizo una denuncia contra Colpensiones, señalando que la Administradora Colombiana de Pensiones le entregó un ‘contrato a dedo’ a la cooperativa Confiar.

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Dicho convenio le permitiría a la cooperativa manejar los recursos públicos por un día antes de girarlos a

“Colpensiones le gira los recursos a Confiar, ellos los utilizan durante un día (pueden prestarlos para ganar rendimientos) y después los giran a los pensionados. Ahí está la ganancia de la Cooperativa”, dijo la congresista, a través de su cuenta de X.

El acuerdo, que prendió las alertas nuevamente, fue suscrito en noviembre de 2025. Mediante el cual la entidad entró a participar en el proceso de pago de las mesadas pensionales.

Valencia fue enfática en resaltar que Confiar ha tenido, desde hace años, relaciones estrechas con el oficialismo, asegurando que el contrato se realizó bajo la modalidad de contratación directa y permite, entre otras cosas, que la cooperativa intervenga en el flujo de recursos destinados a millones de jubilados.

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De acuerdo con las cifras presentadas por la candidata, en 2022 Confiar habría contribuido con $4.700 millones a la campaña presidencial de Gustavo Petro, además de financiar campañas al Congreso del Pacto Histórico con $12.000 millones para el Senado y $7.876 millones para la Cámara de Representantes.