La inseguridad no da tregua en Bogotá. Esta vez el blanco de los criminales fue una funcionaria que aspira a la Contraloría General de la República. El vehículo fue tiroteado la tarde del pasado miércoles.

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De acuerdo a las primeras versiones del hecho, Elvia Isabel Otero Ojeda salía con su hija sobre las 6:00 de la tarde de su apartamento para embarcarse en la camioneta asignada a su esquema de seguridad. Minutos más tarde el vehículo recibió varios impactos de bala de sujetos que al parecer las seguían.

“Sobre las seis de la tarde, venían saliendo del apartamento en Ciudad Salitre”, señaló Nadim Otero, hijo de la servidora pública, a Semana al tiempo que confirmó que su madre y su hermana se encuentran fuera de peligro: “Están bien”.

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“Unos motorizados venían siguiéndolas desde el apartamento”, agregó Nadim deduciendo que el ataque armado fue premeditado. Las dos mujeres eran escoltadas por dos miembros de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Explicó, además, que algo que fue clave para que su madre hoy se encuentre sana y salva es que se sentó en la parte trasera del vehículo y no delante como suele hacerlo. “Por cosas de Dios se hizo atrás”.

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Por su parte, el teniente coronel Julián García, comandante de la Estación de Policía Fontibón, afirmó que el hecho obedeció a “un intercambio de disparos entre unos delincuentes y funcionarios adscritos a la Unidad Nacional de Protección que se movilizaban en un vehículo blindado” en Ciudad Salitre, en la localidad de Fontibón.

Asimismo, sostuvo que “en el lugar de los hechos estamos desplegados con nuestra Policía Judicial, Policía de Inteligencia, verificando cámaras y elementos materiales probatorios y evidencia física para dar con los responsables de este hecho”.

El oficial confirmó que “no se presentaron daños colaterales como personas o transeúntes heridos” y que se recopilan “videos que nos ayuden a dar con los responsables”, mientras avanzan las pesquisas.