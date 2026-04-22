Una masacre de cinco jóvenes se registró en la madrugada de este miércoles 22 de abril en la localidad de Mocoa, Putumayo.

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Los hechos, registrados en el barrio La Ciudadela, constituyen la matanza número 45 en lo que va corrido del año, según reporta Indepaz.

Las autoridades indicaron que las víctimas presentaban varios impactos de arma de fuego. Los cadáveres fueron hallados por la comunidad junto a las motocicletas en que se desplazaban al momento del ataque.

La Fiscalía y la Policía iniciaron la investigación correspondiente con el fin de establecer a los autores y los móviles de este homicidio multiple.

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Según el relato de los pobladores del sector, la zona de la tragedia es reconocida por ser un punto de encuentro para jóvenes que, al parecer, se reúnen para consumir sustancias alucinógenas.

Por ello conectan lo ocurrido con amenazas de la mal llamada limpieza social que se habían dado a conocer en días previos, en panfletos que advertían de acciones violentas contra quienes fueran señalados por consumo o venta de drogas, hurtos y otros delitos: “Llegó el momento de hacer una nueva limpieza para todos los vendedores, fumadores de droga, ladrones, violadores, estafadores”, se leía.

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