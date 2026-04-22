En video quedó grabado el violento robo contra una mujer en el barrio Nicolás de Federman, en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, el pasado martes 21 de abril.

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En las imágenes se ve a la víctima caminaba sola por la calle sin imaginar que sería interceptada por delincuentes. Hacia las 5:40 a.m., dos motocicletas con tres hombres se acercan a la mujer de forma estratégica.

Uno de los vehículos se sube al andén y se ubica detrás de la víctima, mientras la segunda motocicleta se posiciona al frente, bloqueando cualquier intento de escape.

Captura de pantalla Violento robo en Bogotá

En cuestión de segundos, dos de los delincuentes descienden, la abordan violentamente y la hacen caer al suelo para despojarla de sus pertenencias.

Durante el ataque, la mujer grita pidiendo ayuda mientras intenta resistirse. Sin embargo, los ladrones logran su objetivo rápidamente. Tras cometer el robo, los tres hombres huyen en las motocicletas, dejando a la víctima en estado de shock en plena vía pública.

Captura de pantalla En video quedó grabado el robo a una mujer que iba caminando en Bogotá

Minutos después, se activan alarmas de seguridad en el sector y un vecino sale de su vivienda, aparentemente para auxiliarla.

Las autoridades informaron que se encuentran revisando los videos de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables. Este hecho se suma a otros casos recientes que han encendido las alarmas sobre la seguridad en la ciudad, especialmente en horas de la madrugada.

#Inseguridad | Una mujer caminaba por el barrio Nicolás de Federmán, localidad de Teusaquillo, en #Bogota, cuando fue sorprendida por tres sujetos en dos motos, quienes la lanzaron al piso y la robaron. De nada sirvieron los gritos de auxilio de la víctima porque nadie la ayudó. pic.twitter.com/YHoUEH0EJM — Periodismo Público (@periodispublico) April 22, 2026

La ciudadanía insiste en la necesidad de reforzar la vigilancia y mejorar las estrategias para prevenir este tipo de delitos.