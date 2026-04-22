El lente volvió a encender la memoria del Carnaval. Este miércoles se realizó la premiación y la apertura de la exposición del Concurso Nacional de Fotografía del Carnaval 2026, un evento que regresa después de dos años y que pone en primer plano a quienes cuentan la Fiesta desde la imagen.

En esta duodécima edición, organizada por Carnaval de Barranquilla S. A. S., la Alcaldía de Barranquilla y, por primera vez, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, participaron más de 200 fotografías.

Todas giraron alrededor del enfoque: ‘Fauna y flora del Carnaval’, una forma de mirar la celebración desde su relación con la naturaleza.

De interés: ¿Cómo saber si tiene ansiedad o trastorno obsesivo-compulsivo?

La iniciativa también se conecta con la apuesta del alcalde Alejandro Char de resaltar la riqueza natural de la ciudad como parte de su desarrollo.

Keyla Ospino Vargas

El jurado, integrado por los fotógrafos Vanexa Romero, David Britton y Alex Riquet, eligió las 12 imágenes ganadoras. Estas fotografías harán parte del calendario oficial del Carnaval en 2027.

La exposición, que ya está abierta al público, reúne una selección de las 24 mejores imágenes del concurso. Allí se pueden ver detalles que muchas veces pasan desapercibidos: colores, personajes, gestos y escenas que muestran otra forma de vivir la Fiesta.

El director de Carnaval de Barranquilla S.A.S. Juan Carlos Ospino, destacó que espacios como este concurso funcionan como un “banco de memoria”, donde no solo quedan imágenes, sino el registro de todo un sistema cultural y patrimonial.

“Aquí se guarda lo que somos. El Carnaval no puede desligarse de la responsabilidad ambiental. Hablar de cultura también implica hablar de ecosistemas y de acciones concretas para cuidarlos. Celebrar la vida también es protegerla”.

Sabía que: ChatGPT Images 2.0: la apuesta de OpenAI para corregir el error de sus generadores visuales

Espíritu del Torito

La foto ganadora de la portada del Calendario fue la de Gabriel Eduardo Mujica con ‘Espíritu del Torito’. Allí, la figura animal encarna la relación entre cultura y biodiversidad, cómo las especies se transforman en identidad festiva, manteniendo viva la memoria patrimonial.

La fotoperiodista, Vanexa Romero, expresó que la experiencia estuvo marcada por el encuentro con autores de alto nivel y propuestas visuales que desbordaron lo esperado.

“Es una invitación a observar con más detenimiento, a detenerse en los márgenes de la celebración para entender que allí también habita su esencia”.