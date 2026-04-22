En un momento donde el contenido digital redefine las reglas de la industria, Katherine Porto se posiciona como una de las voces más influyentes del bienestar en habla hispana tras alzarse como ganadora en los Premios India Catalina en la categoría Mejor Vodcast Temático con su proyecto Microdosis de Amor Propio.

El reconocimiento llega acompañado de cifras que respaldan su impacto: en los últimos 30 días, su contenido ha superado las 38.8 millones de impresiones, mientras que el vodcast acumula más de 28.9 millones de reproducciones, consolidándose como uno de los proyectos de bienestar más consumidos en la región.

Pero más allá de los números, lo que distingue a Katherine Porto es la profundidad de su conexión con la audiencia.

Microdosis de Amor Propio ha logrado construir una comunidad sólida y activa, abordando temas como el amor propio, la conciencia emocional y la transformación personal desde una narrativa cercana, honesta y aplicable a la vida cotidiana. En un entorno donde la atención es cada vez más fragmentada, su propuesta ha demostrado que el contenido con propósito no solo conecta, sino que fideliza.

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Su alcance, además, confirma una expansión internacional contundente. La audiencia del podcast se distribuye principalmente entre Colombia (38.3%), México (22.5%), España (17%), Perú (13.8%) y Ecuador (4.5%), evidenciando su posicionamiento como una voz relevante en el mercado hispanohablante.

Este logro en los Premios India Catalina marca un punto de inflexión en su carrera. Su transición del formato tradicional —donde ha tenido una destacada trayectoria como actriz— al ecosistema digital no responde a una tendencia, sino a una visión estratégica que hoy se traduce en resultados concretos: audiencia, comunidad e influencia.

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“Este reconocimiento es una confirmación de que hablar de amor propio, bienestar y conciencia no solo es necesario, sino profundamente relevante en la conversación actual”, expresó Katherine Porto.

A este hito se suma su reciente nominación en los Spotify Podcast Awards como Mejor Podcast Favorito de Habla Hispana, ampliando su proyección internacional y consolidando su presencia en uno de los mercados más competitivos para el contenido digital.

En una industria en constante evolución, donde los formatos cambian pero la autenticidad sigue siendo el diferencial, Katherine Porto demuestra que el verdadero valor no está únicamente en la visibilidad, sino en la capacidad de generar impacto.