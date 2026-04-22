El Gobierno nacional puso en marcha una nueva estrategia para fortalecer el sistema eléctrico del país con la apertura de una subasta de contratación de energía a largo plazo, un mecanismo que busca garantizar el suministro, atraer inversión en energías limpias y avanzar en la transición energética.

A través de una resolución expedida por el Ministerio de Minas y Energía, se dio inicio a este proceso que permitirá adjudicar contratos de energía por 15 años, con inicio de obligaciones a partir de 2030, incorporando proyectos solares, eólicos, sistemas de almacenamiento con baterías y plantas híbridas.

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La medida responde a los retos que enfrenta el sistema eléctrico colombiano en los próximos años, especialmente frente al crecimiento de la demanda y la vulnerabilidad ante fenómenos climáticos como El Niño, que pueden afectar la generación de energía y presionar los precios.

“El país necesita dejar atrás la improvisación energética y construir seguridad energética con visión de largo plazo”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, al destacar que esta subasta permitirá proteger a los usuarios frente a la volatilidad tarifaria y garantizar energía firme para el futuro.

El nuevo esquema incluye, por primera vez, productos específicos para sistemas de almacenamiento de energía con baterías, así como condiciones diferenciadas para proyectos solares fotovoltaicos y plantas híbridas, lo que busca fortalecer la flexibilidad y estabilidad del sistema eléctrico nacional.

Además, se contempla una subasta adicional con inicio en 2035, ampliando la planeación energética del país y permitiendo una visión más estructurada del crecimiento del sector.

Desde el Ministerio se indicó que esta convocatoria también responde a las alertas sobre posibles riesgos en la cobertura de la demanda y la exposición del mercado a los precios de bolsa a partir de 2027, un escenario que podría impactar directamente a los usuarios finales si no se toman medidas anticipadas.

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En ese sentido, la subasta se proyecta como una herramienta clave para diversificar la matriz energética, reducir la dependencia de fuentes vulnerables al cambio climático y fortalecer la resiliencia del sistema.

“Estamos construyendo un mercado eléctrico más moderno, más competitivo y alineado con la transición energética justa. Colombia no puede seguir dependiendo de una matriz vulnerable al cambio climático”, agregó el ministro.

La iniciativa también busca acelerar el cumplimiento de las metas de incorporación de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), al tiempo que obliga a los comercializadores a incluir este tipo de energía dentro de su portafolio.

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El proceso deberá implementarse antes del 31 de julio de 2026 y estará abierto a generadores, autogeneradores y comercializadores interesados en participar en este nuevo modelo de contratación.

Con esta apuesta, el Gobierno busca no solo garantizar la seguridad energética del país, sino también sentar las bases de un sistema más sostenible, diversificado y preparado para los desafíos del futuro.

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