Para este martes fue convocado un debate de control político por parte de la Asamblea departamental para analizar la crisis financiera y administrativa que ha generado la intervención de la Empresa Social del Estado Universitaria del Atlántico (ESE UNA). Sin embargo, la actual interventora, Maryury Díaz Céspedes, aseguró que existía una “inviabilidad jurídica” para participar en el espacio.

La situación generó descontento entre los miembros de la Duma, que anunciaron una serie de acciones formales para acceder a información “clara, completa y oportuna” frente a la realidad que vive el sistema de salud del departamento.

El presidente de la Asamblea, Estéfano González Díaz Granados, calificó como “desafortunado” que no se haya recibido respuesta al cuestionario que fue enviado con antelación.

“Requeriremos formalmente, mediante derecho de petición, la información solicitada. La salud de los atlanticenses exige respuestas claras y decisiones responsables”, aseguró.

Por su parte, el diputado Alfredo Varela advirtió que el manejo financiero de la entidad demanda correctivos inmediatos, planteando la necesidad de una articulación efectiva entre la Secretaría de Salud y la gerencia interventora para estructurar un plan de saneamiento integral.

“No se están prestando los servicios que se requieren en el departamento. Hacemos un llamado fuerte y contundente, porque estamos en desacuerdo con el manejo que se le está dando a la ESE UNA; nos urge el plan de recuperación, para que eso funcione”, anotó.

A su turno, el diputado Sergio Barraza Mora alertó sobre la presión financiera que enfrenta la ESE UNA, señalando que el nivel de endeudamiento obliga a revisar a fondo la situación e incluso considerar la intervención de organismos de control.

“Debemos unificar criterios para que los 14 diputados podamos poner las denuncias que sean necesarias para que se entregue la información y podamos conocer que está pasando con la salud de nuestro departamento”, agregó.

Respaldo de Gobernación

El secretario de Salud del departamento, Luis Carlos Fajardo, participó en este espacio y aseguró que la Gobernación del Atlántico ha brindado todo el apoyo logístico para el fortalecimiento de la ESE UNA.

“Contamos con un convenio interadministrativo por $3 mil millones, a través de recursos de la estampilla, para terminar la unidad de cuidados intensivos en el CACE Pediátrico, con el fin de tener un aumento en los servicios ofertados, y por ende, en la facturación”, indicó.

El funcionario dijo que no hay pagos pendientes por hacer a la ESE UNA. “Con los estados financieros podemos constatar la disminución, entre los años 2024 y 2025, de las ventas y de los costos de administración. Las pérdidas fueron de $13 mil millones; sin embargo, por unas transferencias por más de $15 mil millones lograron pasar el año”.