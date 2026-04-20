Se siguen conociendo reacciones ante las amenazas de muerte en contra del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien informó haber recibido datos de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar contra su vida y la de su familia.

El gobernador Eduardo Verano rechazó las amenazas y recalcó que estos hechos no solo comprometen la integridad del alcalde y su núcleo familiar, sino que constituyen una grave alerta para la institucionalidad y la democracia.

“Es una situación profundamente preocupante para el país. Amenazar a un alcalde y a su familia evidencia el nivel de riesgo que enfrentan hoy nuestros líderes. Aquí lo que corresponde es rodearlo institucionalmente y garantizar todas las condiciones de seguridad”, afirmó Verano.

El mandatario departamental respaldó el llamado del alcalde Char al Gobierno nacional, a las Fuerzas Armadas y a la justicia, insistiendo en la necesidad de una respuesta articulada, eficaz y oportuna.

“La seguridad debe mantenerse como una prioridad nacional, con acciones firmes y coordinadas que devuelvan tranquilidad a la ciudadanía”, señaló.

En ese contexto, destacó el anuncio del Ministerio de Defensa sobre una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información que permita prevenir cualquier acción criminal y dar con los responsables.

“Estas decisiones son importantes, pero deben traducirse en resultados concretos. La inteligencia, la prevención y la acción efectiva del Estado son fundamentales en este momento”, agregó.

Verano subrayó que el Atlántico seguirá actuando con unidad institucional y determinación frente a cualquier intento de intimidación.

“No vamos a retroceder ante el miedo. Este es un momento para actuar con serenidad, firmeza y en equipo, protegiendo la vida y defendiendo nuestra democracia”, sostuvo.

Finalmente, el mandatario reiteró su respaldo al alcalde Alejandro Char y aseguró que se mantendrá la coordinación con las autoridades para fortalecer las medidas de seguridad necesarias.