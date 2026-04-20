El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que durante esta semana se prevé un aumento gradual de las lluvias en amplias zonas del país, especialmente en las regiones Andina, Pacífica, sur del Caribe, así como en sectores de la Orinoquía y la Amazonía. Según el pronóstico, el día más lluvioso podría ser el miércoles 22 de abril.

En el caso de Bogotá, las precipitaciones se concentrarán principalmente en el oriente y nororiente de la ciudad durante las horas de la tarde y la noche. Los días con mayor probabilidad de lluvias serán lunes, martes y miércoles. Las temperaturas oscilarán entre los 10 °C y 20 °C.

Para este lunes 20 de abril se prevén lluvias persistentes en buena parte del territorio nacional, con mayores acumulados en las regiones Pacífica, Andina central y suroriental, además de la Amazonía. Departamentos como Antioquia, Tolima, Huila y Cundinamarca tendrían lluvias generalizadas.

El martes 21 de abril continuarán las precipitaciones en gran parte del país. Las regiones Pacífica y Andina seguirán concentrando buena parte de las lluvias, mientras que en la Amazonía persistirá la actividad atmosférica.

El miércoles 22 de abril se espera un nuevo incremento de la actividad lluviosa con precipitaciones moderadas a fuertes en gran parte del territorio nacional. Las regiones Andina, Pacífica y Amazonía serían las más impactadas.

En departamentos como Antioquia, los del Eje Cafetero, Tolima, Huila y Cundinamarca se pronostican lluvias generalizadas, mientras que en Chocó podrían presentarse fuertes precipitaciones.

Para jueves 23 y viernes 24 de abril continuarán las lluvias en amplias zonas del país, aunque con intensidades entre ligeras y moderadas. La región Caribe mantendría condiciones relativamente secas, con algunas lluvias aisladas en sectores del sur.

El Ideam también alertó que las temperaturas más altas se concentrarán en la región Caribe, especialmente en Cesar, La Guajira y Magdalena, así como en departamentos de la Orinoquía como Vichada, Meta y Casanare.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía estar atenta a posibles crecientes súbitas, deslizamientos en zonas de ladera y afectaciones en la movilidad por lluvias intensas, especialmente en las regiones con mayor pronóstico de precipitaciones.