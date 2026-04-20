La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Aerocivil información detallada frente a presuntas deficiencias en las instalaciones del aeropuerto Ernesto Cortissoz, en Barranquilla, luego de denuncias recientes sobre un posible deterioro de su infraestructura. La actuación busca establecer el estado actual del terminal aéreo y las acciones adoptadas ante las fallas reportadas.

La Procuraduría Regional de Instrucción Atlántico requirió al director regional Norte de la Aerocivil, Camilo Andrés Cuello Nieves, que informe si se han realizado evaluaciones técnicas recientes sobre el estado de la infraestructura del aeropuerto.

La solicitud incluye de manera específica el análisis de los sistemas de aire acondicionado del terminal aéreo, así como las conclusiones derivadas de cualquier revisión técnica que se haya efectuado recientemente.

El Ministerio Público también pidió información detallada sobre las deficiencias locativas que han sido reportadas a través de medios de comunicación locales. Estas estarían relacionadas, principalmente, con la zona de migración del aeropuerto Ernesto Cortissoz.

La Procuraduría busca establecer el alcance de estas situaciones y su impacto en la operación del terminal aéreo.

La investigación al Ernesto Cortissoz incluye posibles afectaciones a usuarios y trabajadores del aeropuerto

Dentro del requerimiento, la entidad solicitó a la Aerocivil informar si se han adoptado medidas para atender la presunta falta de aire acondicionado y el supuesto deterioro de la infraestructura.

Según lo expuesto en la solicitud, estas condiciones habrían generado afectaciones tanto a connacionales y extranjeros como a los servidores que laboran en el aeropuerto.

Con esta actuación, la Procuraduría busca obtener un panorama claro sobre el estado actual del aeropuerto Ernesto Cortissoz, así como las medidas implementadas por la Aerocivil frente a los señalamientos de deterioro en sus instalaciones.