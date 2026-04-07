Barranquilla vive una transformación que va más allá de la infraestructura: es una apuesta por una ciudad más sostenible, más conectada con su entorno y pensada para su gente.

Hoy, la ciudad integra desarrollo urbano, recuperación ambiental e inclusión social, consolidándose como un referente de sostenibilidad en el país.

Bajo el liderazgo del alcalde Alejandro Char, proyectos como el Gran Malecón, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín y Puerto Mocho han marcado un antes y un después en la forma de relacionarse con el territorio: dando la cara al río, recuperando ecosistemas y cuerpos de agua, generando oportunidades y devolviéndole espacios a la ciudadanía. Igualmente, han impulsado el turismo sostenible y han reforzado la educación ambiental.

Espacios que transforman la vida

El Gran Malecón, uno de los proyectos más emblemáticos del alcalde Char, se ha consolidado como uno de los espacios públicos más importantes del país. Es un punto de encuentro que conecta a la ciudad con el río, promueve estilos de vida saludables y fortalece la identidad barranquillera.

Cinco kilómetros donde miles de personas caminan, hacen deporte, disfrutan de la cultura y encuentran nuevas oportunidades económicas a través del turismo y el emprendimiento, dinamizando la economía.

Su certificación como destino de turismo sostenible reafirma el compromiso de Barranquilla con prácticas responsables que equilibran el desarrollo económico con la conservación ambiental. Esto ha beneficiado a emprendedores, pequeños negocios y operadores turísticos, ampliando las oportunidades de empleo e ingresos para cientos de familias.

De ecosistema degradado a referente ambiental

El Ecoparque Ciénaga de Mallorquín representa uno de los mayores hitos ambientales de la ciudad. Lo que antes era un espacio deteriorado, hoy es un entorno de conservación, educación y ecoturismo.

La recuperación del manglar ha permitido proteger un ecosistema clave para la biodiversidad, que hoy alberga más de 177 especies de aves y se posiciona como un punto estratégico para el avistamiento y la investigación. Este proceso no solo protege la naturaleza, también genera oportunidades para las comunidades y fortalece la educación ambiental.

Este modelo de transformación fue reconocido a nivel global con el Premio Internacional de Dubái a las Mejores Prácticas para el Desarrollo Sostenible, en la categoría de Regeneración Urbana. El galardón, gestionado junto a ONU-Hábitat, destacó la recuperación de la Ciénaga de Mallorquín y su integración con Puerto Mocho como un ejemplo de cómo el desarrollo urbano puede ir de la mano con la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades.

Sostenibilidad que se gestiona a través de articulación institucional

La transformación ambiental de la ciudad es resultado de una gestión integral que articula lo ambiental, lo social y lo económico. La sostenibilidad de estos espacios es posible gracias a una gestión ambiental integrada basada en la identificación, prevención y mitigación de impactos.

La Alcaldía de Barranquilla, a través de alianzas con entidades como EPA Barranquilla Verde, la CRA, la academia y aliados internacionales, implementa acciones concretas para la conservación de la biodiversidad, el uso eficiente del agua, el control de la contaminación y la gestión responsable de residuos.

Estas acciones no solo protegen ecosistemas estratégicos como el río Magdalena y la Ciénaga de Mallorquín, sino que fortalecen su capacidad de recuperación y garantizan un desarrollo más equilibrado.

En este camino, iniciativas como los puntos “tragaplásticos” promueven la cultura del reciclaje, mientras que la articulación con asociaciones de recicladores permite reincorporar los residuos aprovechables a la cadena productiva, impulsando la economía circular y generando oportunidades de ingreso.

Los residuos no aprovechables, por su parte, son gestionados de manera adecuada por la empresa Triple A, asegurando su disposición final en sitios autorizados.

Infraestructura verde

Los espacios públicos de Barranquilla también cumplen un papel clave frente al cambio climático. El Gran Malecón, la Ciénaga de Mallorquín y la red de parques funcionan como infraestructura verde que ayuda a regular la temperatura, gestionar el agua y reducir riesgos.

La implementación de estrategias de paisajismo sostenible, a través de programas como Siembra Barranquilla, ha permitido priorizar el uso de especies nativas y adaptadas al ecosistema del Caribe, favoreciendo la biodiversidad y reduciendo el consumo de agua.

A esto se suma la apuesta por el reverdecimiento de la ciudad, que ha permitido la siembra de más de 200.000 árboles y la consolidación de bosques urbanos, priorizando especies nativas y adaptadas al ecosistema del Caribe. Esta estrategia no solo fortalece la biodiversidad, sino que también mejora la calidad del aire y el confort térmico en los entornos urbanos.

Barranquilla demuestra que sí es posible crecer en equilibrio con la naturaleza. Hoy, la ciudad no solo se transforma: se vuelve más verde, más inclusiva y más humana, construyendo bienestar y oportunidades para todos.