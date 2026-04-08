Desde el Malecón de Rebolo, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, acompañado por el gabinete distrital, conmemoró el cumpleaños número 213, donde la comunidad disfrutó y bailó con los artistas invitados y anunció una nueva celebración.

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A esta primera celebración asistieron el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, creadores de contenido de la ciudad, la comunidad, líderes sociales, concejales, congresistas, ediles y medios de comunicación, entre otros.

La Alcaldía de Barranquilla dio a conocer que la celebración se extenderá durante todo el mes de abril y que esta primer abrebocas se celebró en el icónico barrio Rebolo por su ejemplo de pujanza.

El alcalde de Barranquilla manifestó que el próximo encuentro con los curramberos será el sábado 18 de abril en el Gran Malecón, donde los asistentes podrán disfrutar de la música de Iván Villazón, Altafulla, Elder Dayan y Aria Vega.

“Hoy estamos festejando aquí, pero es todo el mes. El 18 de abril a las 5:00 de la tarde los esperamos en el otro malecón, el que está junto al río Magdalena. Allá tendremos a Luister, nos va a acompañar Altafulla, Aria Vega, Iván Villazón y Elder Dayan, la plana mayor”.

Antes de la celebración, 700 personas recibieron los servicios de toda la oferta distrital: asesoría en Sisbén, orientación del programa de Salud Mental ‘Chatlemos’, orientación para prevención de embarazos, o﻿rientación de la Oficina de la Mujer y Equidad de Género, programa Inclúyete Más para las personas con discapacidad y sus cuidadores.

Además, hubo servicio de barbería, peinado para mujeres, vacunación humana, vacunación y desparasitación canina, orientación del Centro de Oportunidades (empleabilidad y emprendimiento), oferta de la Secretaría de Educación, oferta educativa de la Institución Universitaria de Barranquilla, inscripción al Subsidio Adulto Mayor, charla para la prevención de uso de drogas y orientación del programa de Mejoramiento de Vivienda, entre otros.

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El mandatario agregó: “El cumpleaños continúa y estoy muy orgulloso de ser su alcalde, muy orgulloso de ser el alcalde de la ciudad más linda que tiene Colombia y del mundo. Y de la ciudad que tiene la gente más bella del mundo”, cerró.