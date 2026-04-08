Barranquilla se ha convertido en una tierra fértil de talentos, de artistas, de gente que sueña y que hace posible sus sueños. Por este motivo, durante la conmemoración del cumpleaños 213 de la ciudad, que se llevó a cabo el pasado martes, los parques de la ciudad fueron el escenario para celebrar la identidad, la memoria y el orgullo barranquillero.

En el parque Realismo Mágico, ubicado al norte de la ciudad, se realizó una jornada de tejido colectivo, donde más de 50 mujeres participaron en la construcción de pequeñas piezas en crochet inspiradas en los colores de la bandera de la ciudad: rojo, amarillo, verde y blanco.

Ivonne Sierra González, quien pertenece al Club de Tejedoras de Sofía, en el barrio Villa Carolina, contó que el crecimiento que ha tenido la ciudad ha sido en gran parte por la creación de espacios de trabajo con las comunidades como las jornadas de tejido colectivo.

“El empuje que ha tenido la ciudad ha hecho que me enamore muchísimo de ella y que disfrute de sus espacios como los parques, así fue que conocí el club de tejido donde estoy en estos momentos y que lideran espacios como estos donde creamos piezas artesanales para apoyar los emprendimientos de madres cabeza de hogar, jóvenes y la economía popular de todas las localidades”, comentó la mujer a EL HERALDO.

De igual manera, Otta Andrade, explicó que esta jornada de tejedoras, en el marco del cumpleaños de la ciudad, tuvo como objetivo promover la comunión entre ciudadanos de diferentes sectores.

“Cuando me uní al club de tejedoras me imaginaba una gran familia y afortunadamente así fue, de un hobbie de muchas mujeres que hacemos parte de estas actividades en las localidades de la ciudad hemos construido amistades y proyectos para conmemorar la identidad local. Para esta edición la jornada de tejido generó cosas productivas como gorros, pulseras y hasta collares de Barranquilla”, aseguró.

El arte y destreza del tejido también ha inspirado a ciudadanos de otros sectores del país como María Angelica Ospina, que hace 30 años llegó a la ciudad y no ha querido regresar a su natal Valle del Cauca.

Esta madre de familia tuvo la oportunidad de tener su primer ingreso propio a través de la construcción de piezas en crochet que se venden como una forma de preservar la identidad y cultura local. “Desde que llegué a esta ciudad he sentido el apoyo de su gente, porque me recibieron en un club de tejedoras donde aprendí a elaborar desde blusas, vestidos de baño hasta mochilas que me permiten tener un dinero extra para el hogar”.

Ospina, además, resaltó que “estoy orgullosa de cumplir un año más en esta tierra y ver cómo sigue creciendo al ritmo de su gente, porque son personas trabajadoras que siempre salen adelante”.

Desde el barrio Miramar, Nancy Pino también se desplazó hacia el parque Realismo Mágico para conmemorar el cumpleaños de la ciudad. La originaria de Ocaña, Santander, se enamoró de la Puerta de Oro debido a su “sutil arte de unir a la gente a partir de pequeñas cosas como un tejido en crochet”.

De esta manera, varios sectores como El Limón, barrio Galán, Alameda del Río, Las Gardenias, entre otros, se unieron para conmemorar el cumpleaños de la ciudad en esta jornada de tejido.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO María Angelica Ospina y Nancy Pino, tejedoras del Club Miramar.

La ciudad de moda

El aniversario de Barranquilla ha abierto las puertas para que propios y visitantes sigan disfrutando del orgullo y cultura que ha hecho crecer a la Puerta de Oro. De esta manera, el Museo del Carnaval, joya y precursora de la identidad local de la ciudad, brindará hasta el próximo 9 de marzo un acceso gratuito a sus instalaciones.

Durante estas jornadas, donde se podrá rememorar la tradición de la fiesta más grande de Colombia, los ciudadanos podrán acceder desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. de manera continua.

Gran Malecón del Río será escenario de un megaconcierto musical

La celebración por el cumpleaños de Barranquilla apenas comienza. Desde el Malecón de Rebolo, cientos de personas se congregaron el pasado martes para disfrutar de una feria de servicios y un espectáculo musical que conectó a la comunidad con su ciudad y sus espacios.

En este espacio la ciudadanía tuvo la oportunidad de acceder a asesorías con el Sisbén, orientación en salud mental, prevención de embarazos, programas de inclusión, vacunación y emprendimiento local.

Además, la gastronomía también fue protagonista con las matronas de Barrio Abajo, las mujeres del programa De la Mano con la Primera y emprendedores locales que llevaron lo mejor de las tradiciones locales a este espacio del suroriente que sigue consolidándose como punto clave de encuentro ciudadano

La fiesta seguirá el próximo 18 de abril con un gran concierto en el Gran Malecón.

Al respecto, el alcalde Alejandro Char contó que “disfrutaremos de una nómina de lujo: Luister La Voz, Iván Villazón, Aria Vega, Elder Dayán y Altafulla. La Luna del Río será testigo de esta celebración”.