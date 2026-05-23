En medio de la expectativa por el cierre de campaña presidencial en Barranquilla, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo De la Espriella, destacó que la capital del Atlántico representa un ejemplo de transformación y progreso que debe replicarse en todo el país.

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Restrepo -quien acompañará a su fórmula De la Espriella en el evento masivo que se realizará en la explanada del Pabellón de Cristal del Malecón del Río, donde esperan congregar a cerca de 40 mil simpatizantes- resaltó que la ciudad se ha convertido en un referente nacional.

“Estamos sintiendo el fervor de la gente, del pueblo colombiano, desde el avión y también a la entrada de la ciudad de Barranquilla”, resaltó.

El exministro aseguró que el cierre de campaña tendrá como escenario uno de los lugares más representativos de la ciudad y destacó la importancia estratégica del río Magdalena para el futuro económico del país.

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“Nos estamos preparando para ese gran cierre que tendremos de campaña allí, en el Malecón del Río. Estaremos enfrente del río Grande de la Magdalena, que será, sin duda, una arteria importantísima para el desarrollo de nuestro país, para el desarrollo turístico y para el desarrollo de carga”, sostuvo.

Y recalcó que “Allí (en el río) haremos grandes apuestas, como lo haremos en la ciudad de Barranquilla, una ciudad que podría denominarse una ciudad milagro. Ese es el milagro que queremos replicar a nivel nacional, el milagro de Colombia”.

Asimismo, indicó que la propuesta política que lideran busca enfocarse en las poblaciones más vulnerables y en la construcción de oportunidades para el país.

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“Sabemos que hoy Colombia tiene muchas necesidades y vamos a construir ese propósito de país alrededor de los más vulnerables de nuestra nación. Esa es nuestra gran apuesta en el futuro de Colombia”, puntualizó.