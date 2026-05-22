El candidato presidencial Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo condenaron este viernes los ataques contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, quien en los últimos días ha denunciado ser víctima de intimidación por parte de personas supuestamente enviadas por Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

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“El único enemigo es Cepeda. Condeno cualquier ataque contra el presidente Álvaro Uribe Vélez, a quien aprecio y admiro. ¡Firme por la Patria!“, publicó Abelardo en su cuenta de X (antes Twitter).

El único enemigo es Cepeda. Condeno cualquier ataque contra el presidente @AlvaroUribeVel , a quien aprecio y admiro.

¡Firme por la Patria! (A.D.L.E) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) May 22, 2026

Por su parte, Restrepo expresó que Colombia vive un momento crucial en el que la democracia, instituciones, familias y los valores “que sostienen la colombianidad están siendo amenazados por un proyecto de continuismo que quiere destruir la patria como la conocemos”.

“La respuesta debe ser la unidad: dejar atrás divisiones y entender que somos una sola fuerza movida por el patriotismo y el amor por Colombia. En las urnas con Abelardo de la Espriella venceremos ese modelo representado por Iván Cepeda y Aida Quilcué”, agregó.

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Por último, consideró que “todo debe hacerse con respeto, prudencia y altura. Al presidente Álvaro Uribe nuestros sentimientos de aprecio y consideración siempre”.

Colombia 🇨🇴 vive un momento crucial. Nuestra democracia, nuestras instituciones, nuestras familias y los valores que sostienen la colombianidad están siendo amenazados por un proyecto de continuismo que quiere destruir la patria como la conocemos.



La respuesta debe ser la… https://t.co/uj5eI1aX0k — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) May 22, 2026

Cabe recordar que a principios de esta semana el representante electo Hernán Muriel, del Pacto Histórico, convocó a un grupo de personas para la elaboración de un mural sobre un puente vehicular en construcción, ubicado cerca de la casa de Álvaro Uribe en Rionegro, Antioquia. La intervención artística buscaba visibilizar y cuestionar los casos de ‘falsos positivos’ atribuidos a miembros de la fuerza pública, muchos de ellos ocurridos durante el gobierno de Uribe Vélez.

“Estamos aquí en Llanogrande, a 300 metros de la casa de Álvaro Uribe donde Westcol vino a entrevistarlo. Estamos en un acto de movilización social y pedagogía de la memoria con la cifra 7.837 falsos positivos, cifra nueva que arrojó la JEP luego de sus estudios”, dijo Muriel.

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El propio Álvaro Uribe se desplazó al lugar para confrontar al grupo de personas. La situación terminó en el cubrimiento del mural con pintura blanca.

“Me parece que esto es una provocación de violencia. A mí primero me tienen que matar antes de maltratar a mi familia. (...) Pido al Centro Democrático tener mucha calma con estas gentes, pero mucha firmeza. Donde quiera que nos vayan a agredir en Colombia, hay que enfrentarlos”, señaló.

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Finalmente, Uribe aseveró que estas acciones estarían “estimuladas por grupos terroristas” y señaló al candidato Iván Cepeda como supuesto vocero de las mismas.

La provocación violenta de Iván Cepeda y del Representante Muriel, cuya elección estimularon grupos criminales.



Llegaron cerca de la puerta de mi casa. Desembarcaron de tres grandes buses. Mi señora estaba sola. Me llamaron. Suspendí una agenda política que adelantaba en… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 19, 2026

Este viernes 22 de mayo la Alcaldía de Barranquilla informó que fue borrado el mural realizado en la Vía 40 con calle 77, a la altura del centro empresarial Mix, que contenía mensajes en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, debido a que no contaba con el permiso legal requerido para la ocupación del espacio público.

De acuerdo con el Distrito, la intervención no tenía la autorización correspondiente, por lo que el letrero fue cubierto con pintura blanca como medida para evitar la contaminación visual generada en el sector.

Orlando Amador Retiran mural contra uribe en la Vía 40.

El caso generó controversia luego de que circularan denuncias señalando que el mural habría sido pintado mientras uniformados permanecían en la zona, situación que provocó cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento y una eventual autorización para intervenir el espacio.

No obstante, tras el pronunciamiento oficial de la Alcaldía, se indicó que la presencia de los uniformados estaría relacionada con el acompañamiento al procedimiento de corrección y retiro de la intervención.

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El episodio también reabrió el debate sobre el manejo de expresiones políticas en espacios públicos y privados, así como sobre la aplicación equilibrada de las normas frente a mensajes de contenido político.

La situación ha despertado críticas y cuestionamientos alrededor del uso del espacio público para manifestaciones políticas, poniendo nuevamente sobre la mesa la necesidad de mayor claridad sobre los permisos exigidos para este tipo de intervenciones y el rol de las autoridades durante su ejecución.