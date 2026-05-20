La medida cautelar que impedía a la firma encuestadora AtlasIntel divulgar encuestas de cara a las elecciones presidenciales 2026 fue revocada.

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De acuerdo con información conocida este miércoles 20 de mayo, la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) también conformó una comisión integrada por Álvaro Hernán Prada, Altus Baquero, Fabiola Márquez y Maritza Martínez, encargada de analizar y decidir sobre los recursos de reposición interpuestos por la encuestadora.

La noticia fue dada a conocer por Blu Radio, en medio de las investigaciones que adelanta el CNE por posibles irregularidades relacionadas con la publicación de encuestas electorales.

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Es importante recordar que anteriormente, mediante una resolución suscrita por la magistrada Fabiola Márquez, se planteó suspender la difusión de sondeos y encuestas vinculadas al escenario electoral que estuvieran relacionadas con AtlasIntel y la revista Semana.

Finalmente, hasta ahora se sabe que la decisión que restringía a ambas entidades de publicar encuestas quedó sin vigencia. En consecuencia, el CNE optó por crear una comisión que tendrá la responsabilidad de estudiar y resolver los recursos presentados contra la resolución inicial firmada por la magistrada Márquez.

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