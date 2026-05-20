El caso de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que murió luego de que se le practicara un procedimiento estético en una supuesta clínica en el sur de Bogotá, ha generado el rechazo de las autoridades, organizaciones y la comunidad en general, pero también de distintas organizaciones relacionadas a la medicina.

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Ese es el caso de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, que además de rechazar el caso y lamentar la muerte de Yulixa, pidió a las autoridades tomar medidas ejemplares para que no se repitan hechos similares.

Señaló la asociación que la muerte de Yuliza “evidencia los graves riesgos que enfrentan los pacientes cuando procedimientos médicos, quirúrgicos o estéticos son realizados por personas sin la formación, idoneidad y habilitación requeridas”.

Por eso, hizo un llamado al Congreso de la República y al Gobierno Nacional para que se avance en una nueva ley para reglamentar la práctica de la cirugía plástica estética en el país.

“Hacemos un llamado al Congreso de la República y al Gobierno Nacional para que avancen de manera prioritaria en una ley que reglamente integralmente la práctica de la cirugía plástica estética en Colombia, estableciendo reglas claras sobre competencias profesionales, habilitación de servicios, publicidad, consentimiento informado, vigilancia, control y sanciones frente al ejercicio irregular o fraudulento”, se lee en el escrito.

La asociación, de igual forma, solicitó a las secretarías ejercer de manera efectiva y focalizada sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre las denominadas clínicas clandestinas y de garaje, establecimientos no habilitados y personas que, al margen de la ley, ofrecen procedimientos estéticos poniendo en riesgo la vida de los pacientes.

“El esfuerzo institucional debe dirigirse especialmente contra estos escenarios ilegales, evitando desviar el foco hacia los profesionales idóneos y las clínicas legalmente habilitadas que desde un inicio cumplen con los requisitos científicos, éticos y sanitarios correspondientes. La regulación debe construirse con la participación activa de las sociedades científicas, cuya experiencia técnica y clínica es indispensable para proteger la vida, la salud y la seguridad de los pacientes. Colombia necesita una ley seria, basada en evidencia científica y ética profesional, que cierre los espacios al intrusismo, la suplantación de calidades médicas y la oferta irresponsable de procedimientos estéticos”, se añade en la misiva.

Hay que recordar que la muerte de Yulixa Toloza se produjo luego de realizarse una lipólisis láser en un establecimiento estético, ubicado en el sur de Bogotá, que presuntamente operaba sin permisos sanitarios ni habilitación oficial.