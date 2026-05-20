Más privados y silenciosos son los tres nuevos Escuchaderos, espacios atendidos por profesionales en psicología donde las personas reciben orientación, información y acompañamiento en salud mental de manera gratuita y se ubican en algunas estaciones del Metro de Medellín lo que facilita la asistencia profesional acercando a los ciudadanos estas herramientas en lugares en los que transitan a diario.

Estos tres nuevos espacios hacen parte de una reubicación adelantada por el Metro y la Alcaldía de Medellín para mejorar sus condiciones para la escucha y el acompañamiento emocional de manera breve, cercana y accesible. La inversión de estas intervenciones roza los 78.000 millones de pesos.

En las estaciones San Javier y Acevedo comenzó la operación el 19 de mayo y ahora ofrecerá mejores condiciones físicas para el acompañamiento de los usuarios, con espacios más amplios, privados y silenciosos, según apuntó la empresa Metro de Medellín. En la estación La Aurora se ubica un tercero.

La jefe de Gestión Social del Metro de Medellín, Adriana María Sánchez Sánchez, precisó que “el Escuchadero de la estación San Javier estará ubicado en la zona de torniquetes del Metrocable J y el de la estación Acevedo funcionará contiguo al PAC de la estación, en el tercer nivel. Estos nuevos espacios fueron pensados para brindar mayor privacidad, más tranquilidad y mejores condiciones para la escucha y el acompañamiento emocional”.

En los Escuchaderos se han realizado 14.797 intervenciones psicológicas, “consolidándose como una alternativa de apoyo emocional para los usuarios que diariamente transitan por el sistema de transporte masivo”.

La secretaria de Salud de la capital de Antioquia, Natalia López Delgado, indicó que “con estas acciones consolidamos una inversión superior a $77.000 millones durante esta administración para fortalecer la salud mental en la ciudad. Además, contamos con 66 Escuchaderos permanentes, distribuidos en las diferentes comunas y corregimientos, para que más personas puedan acceder a orientación, acompañamiento y educación en salud mental de manera cercana y oportuna”.

Según cifras de los Escuchaderos, entre 2024 y lo que va de 2026, estos espacios han brindado 14.797 intervenciones. Durante 2024 se registraron 6.021 y en 2025 fueron 7.333. Entre enero y marzo de 2026, se reportaron 1.443. Las estaciones con más acompañamiento son San Antonio, La Aurora, San Javier y Acevedo.

Entre 2024 y 2025, el Distrito ha invertido más de $77.800 millones en programas de promoción, prevención y acompañamiento en salud mental, incluyendo los Escuchaderos y la Línea Amiga, precisaron.