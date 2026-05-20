La esperanza de encontrar con vida a Yulixa Toloza terminó en tragedia luego de que las autoridades confirmaran el hallazgo de su cuerpo en Apulo, Cundinamarca, el pasado martes 19 de mayo.

Hallan vehículo en que fue transportada Yulixa Toloza tras someterse a lipólisis láser: se encontraba en la frontera con Venezuela

Caso Yulixa Toloza: Fiscalía tramitará extradición de los capturados en Venezuela

Revelan imágenes del lugar en que fue hallado el cadáver de Yulixa Toloza

La mujer, de 52 años y reconocida estilista, llevaba más de cinco días desaparecida después de someterse a un procedimiento estético en un centro de belleza ubicado en la localidad de Tunjuelito, en Bogotá.

Según relataron amigas cercanas, Yulixa ingresó el 13 de mayo al establecimiento Beauty Láser para practicarse una lipólisis láser. Horas más tarde comenzaron las irregularidades. El personal del lugar aseguró inicialmente que la mujer permanecía en observación debido a algunas complicaciones, pero cuando sus allegadas regresaron en la noche, les informaron que supuestamente había abandonado el sitio por cuenta propia.

Facebook Yulixa Toloza Yulixa Toloza, mujer de 52 años que murió luego de procedimiento estético.

Las sospechas crecieron rápidamente y las autoridades llegaron al establecimiento, donde encontraron el lugar completamente vacío. No había rastros de Yulixa ni de los propietarios del negocio. Solo permanecía una mujer de 34 años que también se había realizado el mismo procedimiento estético.

La investigación tomó un giro aún más alarmante tras revisar cámaras de seguridad del sector. En los videos se observa cómo dos hombres sacan a Yulixa del establecimiento y la arrastran hasta un vehículo, después de eso se perdió completamente su rastro.

CITY TV/Cortesía El 13 de mayo Yulixa ingresó al centro estético

Días después, el automóvil fue encontrado en Norte de Santander y las autoridades emitieron órdenes de captura contra María Fernanda Delgado y Edison Torres, señalados como propietarios del centro estético.

Noticias Caracol Hallan vehículo en que fue transportada Yulixa Toloza tras someterse a lipólisis láser

Ambos fueron detenidos en Portuguesa, Venezuela. Asimismo, Eduardo David Ramos Ramos, señalado de realizar el procedimiento, fue capturado en Maracay.

Policía de Portuguesa V María Fernanda Delgado Hernández y Edinson Torres, capturados en Venezuela por el caso Yulixa Toloza.

El emotivo mensaje de despedida de su sobrina

Luego de conocerse la noticia del fallecimiento de Yulixa, su sobrina Ítala Aguayo compartió en Instagram un conmovedor video recordando la vida de la estilista y el vínculo que construyó con su familia.

En la publicación relató que Yulixa, nacida en Tame, Arauca, llegó a su hogar cuando apenas tenía dos años y desde entonces creció rodeada de cariño junto a quienes consideraba sus hermanos de vida.

Instagram thereal.itala Yulixa Toloza y sus hermanos de crianza

“Hace muchos años Yuli llegó a nuestra familia cuando tenía dos años. Creció junto a Alexis, Hendrik y Sahir. No como familia adoptada sino como hermanos de alma y vida”, expresó en el homenaje audiovisual.

Las imágenes compartidas muestran diferentes momentos familiares y reflejan el amor con el que fue criada. Su sobrina también destacó la cercanía que tenía con todos sus sobrinos y la manera en la que siempre estuvo presente para ellos.

Instagram thereal.itala Yulixa Toloza junto a a su familia.

“Cuando llegaron los sobrinos, ella se convirtió en la mejor tía del mundo. Los consentía, los abrazaba y los amaba como si fueran sus propios hijos”, escribió.

Además, describió a Yulixa como una mujer alegre, trabajadora y luchadora, que logró construir su vida en Bogotá gracias a su esfuerzo y dedicación. Allí creó su propio negocio de belleza llamado Diamond Nail, proyecto que sacó adelante con pasión.

Instagram thereal.itala Yulixa Toloza junto a su familia

“Y cuando sus sobrinos tuvieron hijos, ella se convirtió en la tía abuela más tierna y amorosa. Te extrañaremos siempre, tía. Gracias por tanto amor, Yuli”, concluyó el mensaje que ha conmovido a cientos de personas en redes sociales.