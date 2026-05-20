Este miércoles 20 de mayo se conmemora el Día Mundial de las Abejas, una fecha impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para generar conciencia sobre la importancia de estos insectos en la seguridad alimentaria y la conservación de los ecosistemas.

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La celebración fue oficializada en 2017 por la Asamblea General de la ONU, luego de una propuesta presentada por el Gobierno de Eslovenia con el respaldo de organismos internacionales y asociaciones de apicultores. Desde entonces, esta jornada busca alertar sobre las amenazas que enfrentan las abejas y otros polinizadores debido al cambio climático, la pérdida de hábitats y el uso excesivo de pesticidas.

¿Por qué el 20 de mayo es el Día Mundial de las Abejas?

La fecha elegida rinde homenaje a Anton Janša, considerado uno de los pioneros de la apicultura moderna. Nacido el 20 de mayo de 1734 en Breznica, desarrolló técnicas innovadoras para el manejo de colmenas y dejó una huella importante en la historia de la producción apícola.

pexels Apicultores

La iniciativa fue presentada inicialmente durante una conferencia regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en 2016 y posteriormente recibió el respaldo oficial de la ONU. La primera celebración internacional se realizó en 2018.

De acuerdo con la FAO, las abejas cumplen un papel indispensable en la polinización de más del 75 % de los cultivos alimentarios del mundo. Gracias a su trabajo, es posible la producción de frutas, verduras, semillas y frutos secos esenciales para la alimentación humana y el equilibrio de los ecosistemas.

La iniciativa fue presentada inicialmente durante una conferencia regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en 2016 y posteriormente recibió el respaldo oficial de la ONU. La primera celebración internacional se realizó en 2018.

Sin embargo, expertos y organismos internacionales han advertido sobre la disminución acelerada de las poblaciones de polinizadores en distintas regiones del planeta. Entre las principales causas se encuentran la deforestación, los monocultivos, los agroquímicos y las alteraciones climáticas.

La ONU ha señalado que la desaparición progresiva de las abejas podría afectar directamente la seguridad alimentaria mundial y la biodiversidad. Por esta razón, el Día Mundial de las Abejas también promueve acciones concretas para protegerlas, como la conservación de entornos naturales, el impulso de prácticas agrícolas sostenibles y la reducción del uso de pesticidas.

La ONU ha señalado que la desaparición progresiva de las abejas podría afectar directamente la seguridad alimentaria mundial y la biodiversidad.

Además de generar conciencia, esta jornada internacional impulsa ferias apícolas, campañas educativas, encuentros científicos y proyectos de cooperación entre países y productores.

Las iniciativas desarrolladas en torno a esta fecha también han permitido la creación de redes de apicultores, programas de investigación sobre la salud de las colmenas y nuevas políticas de conservación en diferentes países.

🐝 Pequeñas gigantes: Hoy es el Día Mundial de las Abejas 🌻



Las abejas no solo hacen miel; son el motor silencioso de nuestra biodiversidad.

Polinizan la gran mayoría de las plantas que nos dan frutas, verduras y frutos secos.#ProtegerAAlasAbejas #Sostenibilidad pic.twitter.com/m3yRcHIzz8 — Fundación Natura (@naturapma) May 20, 2026

Actualmente, organismos como la FAO y Apimondia continúan promoviendo estrategias globales para proteger a las abejas y garantizar la preservación de los polinizadores, fundamentales para el futuro de la alimentación y la biodiversidad.