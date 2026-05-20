Bad Bunny y Zara presentan Benito Antonio (nombre real del cantante puertorriqueño), una colección inspirada en el estilo personal y la identidad creativa del artista compuesta por prendas de verano llenas de color, grafismos y tejidos deportivos, según anunció este miércoles el buque insignia de Inditex.

La colección, que estará disponible en tienda a partir de este jueves, nace de la “esencia de Benito Antonio Martínez Ocasio: su instinto creativo, su identidad y una mirada que moldea todo lo que toca”, indica Zara en un comunicado.

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Creada junto a su director creativo, Janthony Oliveras, consta de 150 piezas y parte de un solo principio: la visión propia del artista.

Cada detalle, las siluetas, los colores, los gráficos, los tejidos son un reflejo de cómo ha vestido siempre: sin esfuerzo aparente, con expresión propia y completamente fiel a sí mismo, afirman desde Zara.

La colección se mueve entre sastrería, básicos ‘oversize’, prendas texturizadas, gráficos con carácter y piezas de verano, “todo con esa confianza, individualidad y soltura que siempre le han definido”.

La identidad visual de Benito Antonio fue desarrollada junto a M/M (Paris) en colaboración directa con el cantante, tomando como punto de partida el lenguaje visual que siempre ha formado parte de su universo: postes eléctricos, infraestructura urbana, texturas artesanales y esos detalles de la vida diaria puertorriqueña que muchas veces pasan desapercibidos hasta que alguien decide mirarlos desde otra perspectiva.

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Esa mirada siempre ha estado en el centro de la visión artística de Bad Bunny: tomar aquello que pertenece a Puerto Rico y situarlo en el centro de la conversación global, sin necesidad de transformarlo para que sea comprendido.

En la campaña, el autor de éxitos como ‘Tití me preguntó’ o ‘Debí tirar más fotos’ aparece solo sobre una roca en medio del mar, acompañado de un bote de madera artesanal con una vela hecha de piezas de la colección.

“Más que una colaboración, Benito Antonio es un reflejo de quién es Benito, su identidad, su evolución creativa y esa perspectiva que siempre ha hecho que su trabajo sea imposible de ignorar”, concluyen.