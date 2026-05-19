Totó La Momposina, la reina de la cumbia, el bullerengue, el porro y los ritmos tradicionales del Caribe colombiano, falleció el pasado 17 de mayo a causa de un infarto al miocardio, a los 85 años.

Cientos de grupos de danza del Caribe y el mundo se inspiraron en la música de Totó la Momposina

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“Totó La Momposina era la diosa de nuestra identidad”: Julio Adán

Así lo confirmaron sus hijos a través de su cuenta en Instagram. “Con profundo dolor, nosotros sus hijos, anunciamos el fallecimiento de nuestra madre Sonia Bazanta Vides, más conocida como Totó La Momposina, rodeada de su familia en Celaya, México, el domingo 17 de mayo. Causa, infarto al miocardio”, escribieron.

Sonia Bazanta Vides, como era su nombre de pila, es una de las artistas más importantes en la historia del folclor latinoamericano.

Y cómo no serlo si con su poderosa voz y su energía única, Totó llevó la cultura colombiana a escenarios de todo el mundo durante más de seis décadas.

Archivo Sonia Bazanta Vides, como era su nombre de pila, es una de las artistas más importantes en la historia del folclor latinoamericano.

Actualmente, miles de personas la recuerdan escuchando las canciones que marcaron generaciones y que siguen sonando en fiestas, en el Carnaval de Barranquilla y varias playlists de música latina.

Estas son las canciones más famosas de Totó La Momposina

La Candela Viva

Una de las canciones más icónicas de su carrera y símbolo absoluto de la música folclórica colombiana. Su fuerza, tambores y tradición la convirtieron en un himno mundial de la cumbia colombiana.

El Pescador

Probablemente una de las canciones más reconocidas de Totó. Inspirada en la vida del río Magdalena, la interpretación de la artista convirtió este clásico en una pieza fundamental de la identidad caribeña.

Prende la Vela

Infaltable en cualquier playlist de música colombiana. Alegre, explosiva y llena de percusión tradicional, sigue siendo una favorita en el carnaval y fiestas.

Yo Me Llamo Cumbia

Una declaración de amor a las raíces culturales del país. La canción representa la esencia de la cumbia y el legado que Totó defendió toda su vida.

Tambolero

Con una energía desbordante y ritmos afrocaribeños, este tema mostró al mundo la riqueza musical del Caribe colombiano.

Cururá

Otro de los temas esenciales de su repertorio, cargado de tradición oral y sonidos ancestrales.

Aguacero de mayo

Otro de los clásicos más recordados pues es una canción cargada de ritmo, percusión y esa energía inconfundible que caracterizó a Totó la Momposina durante toda su carrera.

Rosa

Rosa es uno de esos temas que conectan inmediatamente con las raíces colombianas. La interpretación de Totó logra mezclar nostalgia, alegría y tradición en una sola canción.

Adiós fulana

Esta canción representa perfectamente el estilo musical que llevó a Totó a escenarios internacionales como los sonidos ancestrales, tambores, gaitas y la esencia viva de la cultura colombiana.

Ven Pronto

El tema sigue siendo uno de los favoritos entre los amantes de la cumbia y la música tradicional colombiana, especialmente por su energía festiva.