La apuesta por fortalecer la seguridad en Barranquilla sigue tomando forma con los avances en cuatro obras estratégicas de infraestructura para brindar mayor tranquilidad a la ciudadanía.

En ese sentido, la Alcaldía Distrital informó que las obras en la estación de Policía del Malecón de Rebolo entran en su recta final.

“Queremos que cada familia se sienta más tranquila, más respaldada y con mayor confianza en su barrio, porque aquí no bajamos la guardia. Por tal motivo, las obras en estación avanzan en un 84%, y su puesta en funcionamiento permitirá fortalecer la capacidad en sectores como Rebolo, El Boliche y zonas cercanas”, comentó.

Agregó que “esta infraestructura ayudará a descongestionar la estación San José, mejorando la atención ciudadana”.

De igual manera, la administración resaltó el progreso de otros proyectos en el sur de la ciudad.

“La nueva base de Distrito y estación de Policía en El Bosque también avanza para beneficiar a 28 barrios como Las Malvinas y La Paz. Tendrá la capacidad para fortalecer la operatividad, reacción inmediata y vigilancia, e investigación policial”, comentó.

Mientras tanto, mencionó que “en Caribe Verde se está construyendo una estación, que ya alcanza una ejecución del 53%, y permitirá redistribuir la operación que por años asumió la estación El Bosque, y acercará la atención a familias de zonas como Ciudadela de la Paz y Villa San Pablo”.

Por otro lado, otros proyectos como los de la nueva estación de Riomar también completan más del 20% de progreso. “Esta es una obra que fortalecerá la seguridad y el tiempo de respuesta en más de 20 barrios como Buenavista, Las Flores, La Playa y Villa Santos. Cada inversión que hacemos en seguridad es un compromiso con la tranquilidad de los barranquilleros”.