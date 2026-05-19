Este martes el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización ilegal del producto GLP-1 PATCHES (LUMESSA), el cual es promocionado en internet y vendido bajo la promesa de control de peso.

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El Invima encontró que este producto no cuenta con registro sanitario en Colombia, lo que significa que su distribución es ilegal y representa un riesgo para la salud de los consumidores.

“Estos parches están siendo ofertados a través de plataformas digitales, donde se les atribuyen propiedades para la reducción de peso, sin contar con la autorización de la autoridad sanitaria”, detalló la entidad en un comunicado.

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Confecámaras

Enfatizó en que, al no cumplir con la normatividad vigente como el Decreto 677 de 1995, el producto no ha sido evaluado en aspectos fundamentales como calidad, seguridad y eficacia.

Riesgos de comprar parches GLP-1 para bajar de peso

El gran riesgo para los consumidores radica en que los productos clasificados como fraudulentos no ofrecen garantías sobre su composición, origen, condiciones de fabricación, almacenamiento o transporte, según explicó la entidad.

Advirtió además que este tipo de productos suele difundirse a través de sitios web, redes sociales y cadenas de mensajería, “generando expectativas engañosas sobre sus supuestos beneficios”.

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William Saza Londoño, coordinador de Farmacovigilancia de Invima, hizo un llamado a la ciudadanía para que no adquiera productos sin registro sanitario, especialmente aquellos que prometen resultados rápidos en la pérdida de peso.

“En el caso de los GLP-1 PATCHES (LUMESSA), no existe evidencia sobre su calidad, seguridad o eficacia, lo que puede poner en riesgo la salud de las personas. Es fundamental verificar siempre la autenticidad de estos productos antes de su uso”, sostuvo.

Recordó también que el Invima ha emitido previamente el Informe de Seguridad No. 143-2025, en el que se establecen recomendaciones sobre el uso adecuado de medicamentos que contienen análogos del GLP-1, principios activos que deben ser utilizados únicamente bajo supervisión médica y dentro de los canales autorizados.

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Ivima pide suspender uso de parches GLP-1

Como parte de las recomendaciones, el Invima insta a la ciudadanía a abstenerse de adquirir el producto, suspender su uso en caso de estar consumiéndolo y reportar cualquier evento adverso asociado. Asimismo, pide informar a las autoridades sanitarias sobre los lugares o canales en los que se esté comercializando este tipo de productos ilegales.

Por su parte, los establecimientos de comercio y a los actores del sistema de salud están llamados a reforzar las acciones de inspección, vigilancia y control, así como evitar la distribución de productos fraudulentos.

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“En el caso de las instituciones prestadoras de servicios de salud, se recomienda orientar a los pacientes sobre los riesgos asociados y notificar cualquier caso relacionado con el uso de estos productos”, indicó el instituto.