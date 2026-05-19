El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) publicó este martes un informe en el que señala que durante 2026 en Colombia se han perpetrado 55 masacres, que han dejado 236 personas asesinadas.

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El director del Indepaz, Leonardo González, señaló que la masacre más reciente ocurrió el pasado domingo 17 de mayo en el municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, producto de la fuerte inseguridad que atraviesa el país.

“La masacre ocurrida no es un hecho aislado ni inesperado; es la expresión de un deterioro sostenido de la seguridad y del fortalecimiento de regímenes armados ilegales que disputan el control territorial en el norte del departamento del Cauca, así como el control social y económico en esta zona del departamento”, enfatizó González.

El director de Indepaz también señaló que las disidencias de las Farc podrían estar relacionadas con el hecho violento ocurrido en la noche del domingo 17 de mayo. “Tres personas fueron asesinadas y abandonadas sobre una vía con un cartel alusivo a las disidencias de las Farc, en una zona donde desde hace ya varios años las comunidades vienen denunciando amenazas, control armado y una violencia sistemática”.

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González señaló además, que “lo más grave es que el riesgo ya había sido advertido por la Defensoría del Pueblo mediante la Alerta Temprana 013 de 2025 y, anteriormente, en la Alerta Temprana 036 de 2023. También se advirtió sobre la imposición de normas de facto, las confrontaciones entre estructuras armadas y el riesgo permanente para la población civil en este municipio de Santander de Quilichao”.