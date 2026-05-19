Sobre la mañana de este martes 19 de mayo un accidente de tránsito entre una camioneta y un bus intermunicipal ocasionó el cierre parcial de la Vía al Mar, a la altura del peaje Papiros.

De acuerdo con información preliminar, el impacto provocó que la camioneta chocara contra un poste de energía localizado a un costado de la carretera que terminó cayéndose a la vía.

El siniestro vial, ocurrido sobre la calzada que dirige a la ciudad de Cartagena y que se mantiene de momento completamente cerrada, dejó varios heridos que están siendo atendidos por paramédicos que ya se encuentran en el sitio del accidente así como uniformados de la Policía, bomberos y equipo operativo de la concesión Ruta Costera.

EL HERALDO

Otros lesionados se mantienen tirados a un costado de la vía a la espera de atención médica. Hasta el momento no hay reporte de las autoridades sobre el número total de heridos que dejó la colisión. Ruta Costera aseguró que no se presentan víctimas fatales.

El bus intermunicipal, adscrito a la empresa Expreso Colombia Caribe (Excolcar) del municipio de Puerto Colombia, quedó completamente destruido en su parte frontal producto del fuerte impacto.