En la noche del pasado domingo 17 de mayo se registró un ataque a bala dentro de un billar ubicado en la calle 99C con carrera 4B, en el barrio Villa San Pedro II. El hecho, perpetrado alrededor de las 8:50 p. m., dejó siete personas heridas.

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Los lesionados con arma de fuego fueron identificados como Julio Cesar Orozco Estrada, de 39 años; José Laguna Herrera, de 53 años; Brandon Daniel Arzuza Zacaro, de 24 años; Luis Alfonso Ramos Portillo, de 65 años; Mayra Alejandra Tabares Shobrob, de 38 años; Francisco Polo Baron, de 44 años, y Luis Alberto Mestra Vega, de 62 años.

“Los hechos ocurrieron en la calle 99C con carrera 4B del barrio Villa San Pedro ll, momentos en que las víctimas se encontraban departiendo al interior de un billar, cuando llega un sujeto a pie ingresa y dispara en repetidas ocasiones contra Julio César Orozco Estrada, y en el momento que se va la huida es perseguido por varias personas y este dispara contra ellas dejándolas lesionadas”, señaló la Policía en un comunicado.

El reporte oficial de las autoridades indica además que Julio César Orozco Estrada presenta cinco anotaciones por los delito de lesiones, violencia intrafamiliar, actos sexuales violentos, fuga de presos y lavado de activos.

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“Según información recolectada, la víctima se dedica al cobra diario en el sector y presuntamente es el motivo del hecho”, añade el comunicado.

Cabe señalar que en el sector tiene injerencia el GDO ‘Los Costeños’.