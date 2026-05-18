El coronel (r) Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, quien en la versión oficial fue quien terminó con la vida del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria y que fue reconocido por este hecho en su momento, respondió una pregunta clave ante la JEP sobre el apoyo al Bloque de Búsqueda que estuvo detrás del jefe del cartel de Medellín.

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33 años después del operativo que ubicó y abatió en un tejado de Medellín a Pablo Escobar, el 2 de diciembre de 1993, se siguen conociendo varios detalles sobre el actuar de este bloque estratégico conformado especialmente para dar con el temido narcotraficante y descubrir su escondite.

El oficial de la Policía, que quedó inmortalizado en una fotografía sonriendo mientras sostenía el cadáver del capo del narcotráfico, señaló que existen muchas versiones falsas sobre el mencionado operativo.

Aguilar aclaró ante la Jurisdicción Especial para la Paz varias dudas que han existido durante más de tres décadas sobre la financiación del Bloque y las personas que se fueron vinculando poco a poco para lograr el objetivo.

“Sí venían informantes que presumiamos que venían de parte del Cartel de Cali porque tenían una guerra de antes de la persecución del Estado contra Pablo Escobar entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín”, enfatizó.

Recordó además que una persona si fue capturada por presuntamente recolectar información de inteligencia, y aseguró que jamás recibieron financiación de Ecopetrol para las acciones que se adelantaban en varios departamentos para ubicar al capo.

“El bloque de búsqueda se sostenía con los recursos propios del Estado, de la Policía Nacional, el Ejército, el Departamento Administrativo de Seguridades. Habían elementos también de la Fuerza Aérea y de la Marina, y recursos que sí recibíamos apoyo eran de la DEA”, enfatizó ante la JEP.

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Sobre la Administración para el Control de Drogas -DEA-, el coronel (r) Hugo Heliodoro Aguilar aseguró: “La DEA era la encargada de apoyar logísticamente y también del pago de recompensas para informantes. Se manejaban tres clases de informantes: aquel que llegaba a dar una información detrás de un recurso; el otro eran los informantes que se capturaban, miembros de la organización que se capturaban y se sometían a un interrogatorio; y aparecían unos informantes que llegaban desde Bogotá, que no cobraban absolutamente nada, eran enviados a través del Departamento Administrativo de Seguridad y que nosotros presumíamos que venían de la organización del Cartel de Cali”, sostuvo.