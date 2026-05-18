En las últimas horas se registró un ataque terrorista contra una patrulla de la Policía en en el corregimiento de El Bordo, cabecera municipal de El Patía (Cauca). El atentado ocurrió sobre la vía Panamericana, dejando dos heridos: un policía y un civil.

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De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió cuando sujetos que se movilizaban en motocicleta lanzaron una granada contra una patrulla que realizaba labores de vigilancia y control en la zona.

Las autoridades señalaron que en el vehículo oficial, adscrito a la estación de Policía de El Bordo, se movilizaban tres uniformados al momento del atentado.

¿Cuál es el estado de salud de los heridos?

Pudo establecerse que tras la explosión, uno de los tres policías que viajaban en el vehículo sufrió lesiones leves por esquirlas y aturdimiento. Además, un civil que se encontraba cerca del lugar también presentó afectaciones, pero no revisten gravedad.

Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial local, donde recibieron atención médica y permanecen bajo observación.

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El alcalde de El Patía, John Jairo Fuentes, señaló: “Lo que me reportan del hospital es que, por fortuna, las heridas no son de gravedad. Es una situación muy difícil porque, pese a que ha habido militarización y presencia constante de la fuerza pública, los acontecimientos siguen presentándose. Constantemente hay ataques y combates”.

Luego del ataque, se activó un plan candado mientras unidades especiales adelantan operativos de búsqueda para dar con el paradero de los responsables.