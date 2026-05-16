Tropas del Gaula Militar, del Ejército Nacional, capturaron en las últimas horas a dos máximos cabecillas de grupos criminales en los departamentos de Meta y Chocó.

Se trata de alias El Mono, segundo cabecilla de la estructura criminal denominada ‘Iván Merchán’, en Puerto Lleras, Meta. Según las autoridades, este criminal es responsable de la quema de vehículos y de amenazas a comerciantes en esa región del país.

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La segunda captura fue la de alias Yaneth, cabecilla de la estructura ‘Leónidas de la Rosa Vázquez’, señalada de extorsionar y hacer labores de inteligencia para el grupo criminal. Su aprehensión se dio en el municipio de Medio Baudó, en Chocó.

Con dichas capturas, el Ejército dio un duro golpe a estas redes criminales en ambos departamentos. Las tropas siguen desplegadas para reforzar la seguridad en la zona, de cara a la jornada electoral del próximo 31 de mayo.

¿Cómo fue la captura de alias El Mono?

La captura de Jefferson Martínez Ortiz se dio gracias a las labores de inteligencia y al desarrollo de una operación militar en las últimas horas. La diligencia de registro y allanamiento se efectuó en una vivienda del barrio Porvenir, en Puerto Lleras, Meta, donde se encontraba ‘El Mono’, también conocido como alias Jimmy.

A este criminal se le acusa de delitos como porte y tráfico de armas de fuego y extorsión. Las investigaciones permitieron establecer que era el segundo cabecilla del grupo autodenominado Frente Iván Merchán.

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Esta estructura es la responsable de amedrentar con quemas de vehículos y disparos a las empresas de palmas, a los comerciantes, agricultores y ganaderos de los municipios de Fuente de Oro, Puerto Lleras, Puerto Rico, Puerto Concordia, Mapiripán, Mesetas y Vistahermosa.

En el operativo, el Ejército logró la incautación de un revólver, dinero en efectivo, cartuchos, teléfonos y material de intendencia.

(2) GAULA Militar Ariari logra la captura de alias Mono, segundo cabecilla de la estructura Iván Merchán, dinamizador de las economías ilícitas, extorsión y secuestro en la región. pic.twitter.com/AOoUqhAANW — GAULA MILITARES (@GaulaMilitares) May 16, 2026

¿Cómo fue la captura de alias Yaneth?

Las tropas del Gaula Militar reportaron de manera simultánea la captura de Yaneth Martínez Martínez, conocida como alias Yaneth o ‘Leydi’, en el corregimiento Curundo la Banca, en el municipio de Medio Baudó, Chocó.

Según las investigaciones, esta mujer, con más de doce años de historial criminal, era la cabecilla del componente criminal focalizado de la subestructura ‘Leónidas de la Rosa Vásquez’, y buscada por el delito de concierto para delinquir agravado.

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Su captura fue posible gracias a labores de inteligencia, que permitieron que los uniformados desarrollaran una nueva diligencia de allanamiento, registro y captura por orden judicial contra esta criminal.