El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lideró este viernes un Consejo de Seguridad en la ciudad de Neiva, en el que estuvo presente la cúpula militar y policial, para tratar los temas relacionados a las próximas elecciones presidenciales, el 31 de mayo.

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En el consejo estuvieron también presentes los gobernadores de Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, y del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, junto a autoridades locales para fortalecer la seguridad en medio de las votaciones, y buscar las acciones pertinentes para combatir la criminalidad.

“En colaboración con las autoridades locales, se están coordinando los planes de seguridad para la jornada electoral de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Nuestro compromiso es garantizar el pleno ejercicio de la democracia y la tranquilidad de los habitantes de esta región del país”, señaló el Ministerio de Defensa.

El ministro Sánchez anunció además el fortalecimiento de la fuerza pública para combatir los grupos ilegales en estos dos departamentos; asimismo advirtió que hay grandes riesgos para la jornada electoral del próximo 31 de mayo.

“Los grandes riesgos que tenemos son tanto violentos como no violentos; la amenaza contra la democracia colombiana siempre ha estado presente durante la historia de nuestro país”, aseguró el jefe de la cartera.

El ministro de Defensa, @PedroSanchezCol, lidera en Neiva un Consejo de Seguridad con la Cúpula Militar y Policial para fortalecer la seguridad.



Junto con los gobernadores, @rovillalba y @AdrianaMatizTol, de @HuilaGob y @gobertolima, y autoridades locales, coordinan planes de… pic.twitter.com/zPTdUS6d2W — Mindefensa (@mindefensa) May 15, 2026

¿Cómo será el despliegue de seguridad en las elecciones?

El mindefensa indicó, en medio del Consejo, que se tendrá seguridad en todos los puestos de votación: “vamos a proteger la democracia; para ello hemos desplegado 246 mil hombres y mujeres de la fuerza pública, toda su capacidad con aeronaves, drones, antidrones, blindados motorizados, buques, botes para cubrir cada uno de los puestos electorales acorde a como lo requiera cada situación”.

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De igual manera, el alto funcionario se refirió a otro tipo de amenaza: la "desinformación y volatilidad" que pueda existir previo y durante la jornada, que puede ocasionar que la seguridad sea alterada.

“Por la desinformación, de manera que lo hemos llamado no la violencia física en sí, sino lo que lleva la volatilidad del ambiente electoral; entre más cerca a las elecciones, más se eleva la volatilidad y cualquier desinformación puede generar una chispa que se traduzca en violencia, así que invitamos a todos los colombianos a que acudamos a la sensatez”, explicó.