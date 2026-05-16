Magistrados de las altas cortes, especialistas en derecho procesal y representantes del sector judicial, se reunieron este viernes 15 de mayo en la ciudad de Montería en el marco del II Precongreso de Derecho Procesal, capítulo Córdoba, que instaló el gobernador Erasmo Zuleta Bechara.

En el encuentro abordaron temas relacionados con la modernización de la justicia, las garantías procesales, el acceso ciudadano y los desafíos contemporáneos del sistema judicial colombiano.

Durante su intervención, el mandatario de los cordobeses destacó la importancia de este tipo de espacios académicos y jurídicos.

“Queridos jóvenes, que son el presente y el futuro de nuestro país y de nuestra región, porque sobre sus hombros reposa la responsabilidad de seguir construyendo un departamento más justo y más equitativo, estos espacios garantizan que, a través del conocimiento que tienen nuestros queridos magistrados de las altas cortes del país y los magistrados de nuestro departamento, ustedes tengan una continua formación en la justicia”, indicó Zuleta Bechara.

Agregó que “estos espacios permiten que el turismo de Córdoba siga creciendo. Hace poco nuestro departamento vivió uno de los eventos climáticos más duros, pero esa emergencia no define al departamento de Córdoba. Por cada turista que llega a un lugar de Córdoba, se generan entre 5 y 8 empleos directos, pero hoy debo decirlo con orgullo que Córdoba fue el departamento que más creció en el país con 8.4% en ingresos reales del sector, y a mí me alegra decirlo aquí porque estos espacios, lo que generan es que las familias del departamento de Córdoba, a través del turismo, puedan tener ingresos”.

Las cortes en el debate electoral

Igualmente resaltó la importancia de la independencia de la Rama Judicial en medio del debate electoral. “En esta coyuntura nacional es muy importante que la juventud entienda, comprenda, cuáles son las ramas del poder ejecutivo legislativo y la justicia. Hoy quiero felicitar a las altas cortes del país, que a pesar de todo se han manifestado con total independencia. Hoy más que nunca se debe velar por la independencia y la separación de los poderes, pero especialmente la independencia de la justicia”, sostuvo.

La paz

El gobernador también aprovechó el espacio para referirse al proceso de paz anunciado por la Presidencia de la República las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Indicó que “siempre estaré del lado de la paz, pero una paz que garantice unidad, una paz que la ciudadanía conozca, no una paz de documentos que se firme en el papel y no trascienda al territorio. En Córdoba queremos una paz que garantice la reparación de las víctimas, las segundas oportunidades para los desmovilizados, una paz que garantice un tránsito exitoso a los cultivos lícitos de las diferentes subregiones, especialmente en el sur de Córdoba”.

Anotó que como primera autoridad de Córdoba no ha sido convocado para conocer los alcances de ese acuerdo de paz que tiene como territorio de concentración al municipio de Tierralta.