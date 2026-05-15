La Gobernación de Córdoba, el Ministerio de Agricultura, el Banco Agrario y el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) firmaron este viernes 15 de mayo una alianza que le permitirá a los pequeños productores del departamento de Córdoba acceder a beneficios financieros y líneas de crédito con condiciones especiales.

Con este paso las autoridades del orden departamental y nacional buscan además reactivar la economía en el campo cordobés que se vio afectado por los estragos del frente frío del mes de febrero.

Entre las alternativas que estarán disponibles con esta alianza para los productores afectados están la línea de microfinanzas rurales para el restablecimiento productivo, subsidios con tasas de interés del 0 % y un plan de alivio para la deuda agropecuaria.

La estrategia avanza con una ruta de socialización conjunta en el presente mes de mayo en algunos de los municipios afectados por las inundaciones, con el fin de acercar esta oferta institucional a los campesinos y explicarles de manera clara los beneficios y requisitos para acceder a créditos de bajo costo.

Iván Náder Díaz, secretario de Desarrollo Económico y Agroindustrial de Córdoba, sostuvo que “con esta iniciativa buscamos que nuestros campesinos tengan oportunidades reales para recuperar sus medios de vida. El acceso a créditos con tasas subsidiadas y alivios financieros es fundamental para que las familias rurales puedan reactivar sus cultivos y su economía en general”.

Uno de los requisitos principales para acceder a estos beneficios es que los pequeños productores estén en el Registro Único de Damnificados (RUD), condición que permitirá priorizar a quienes resultaron afectados por la emergencia.