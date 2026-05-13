Con todo su valor nutricional, la habichuela vuelve a ser la reina de la mesa campesina en la región Mojana, gracias a la recuperación de semillas resilientes que empiezan a reproducirse en los bioespacios tipo cama contra inundaciones, en el marco del programa Mojana, Clima y Vida.

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Este cuenta con el apoyo y financiamiento del Fondo Verde del Clima, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con la intervención científica y académica de la Universidad de Córdoba, a través de la facultad de Ciencias Agrícolas, programa de Ingeniería Agronómica.

Las estructuras de agricultura protegida han sido construidas por los campesinos con orientación de los docentes e investigadores de Unicórdoba, para el desarrollo y producción de semillas que se rescatan como elemento fundamental en la dieta de las presentes y futuras generaciones de la Mojana.

En la población de Alto Prado, municipio de Majagual (Sucre), el docente e investigador científico Luís Rodríguez Páez, adscrito al programa académico de Ingeniería Agronómica, en Unicórdoba, aporta que la habichuela se convierte en un material estratégico para esta zona de Colombia por ser fuente de proteína desde diversas especies de semillas criollas y nativas.

“Estas semillas mostraron resiliencia a las inundaciones, a las sequías… estos bioespacios son estructuras para multiplicar esas semillas; sea esta la oportunidad para agradecer al Fondo Verde del Clima, de Naciones Unidas, a través del PNUD, con sede en Colombia, por la subvención que nos permite desarrollar este tipo de proyectos”, sostiene el profesor Rodríguez Páez, investigador en el área de Biotecnología y Biología Molecular.

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Entre los tipos de habichuelas que se rescatan en la Mojana, a través de este programa de intervención en el territorio están: habichuela larga, habichuela negra, habichuela de enrame, habichuela roja y tras, que comparten sitial de importancia en la mesa campesina mojanera con el tomate mano de tigre, otra de las especies rescatadas y que mostró resiliencia al cambio climático.

Entre las recetas campesinas con habichuelas los nativos rescatan: la habichuela con huevo, el guisado con papa, la ensalada campesina de habichuela y cualquier otra especie de la región, las habichuelas salteadas, la ensalada con ajo y cebolla, frijoles guisados con habichuelas, entre muchas otras fórmulas de la cocina campesina.