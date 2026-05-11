Con la llegada del primer vuelo internacional de reconocimiento al aeropuerto Los Garzones, de Montería, el departamento de Córdoba da un paso trascendental en materia de conectividad aérea.

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El gobernador Erasmo Zuleta Bechara presenció este domingo 10 de mayo el aterrizaje de la aeronave operada por Aeroregional, y procedente de Quito (Ecuador), como resultado de los esfuerzos adelantados por la gobernación de Córdoba, en articulación con las alcaldías de Montería y Cereté, y entidades del orden nacional, para la entrada en operación de la ruta Quito–Montería–Panamá, prevista oficialmente para el 11 de junio del año en curso.

“Hoy damos muestra de que cuando hay propósitos colectivos sí se pueden lograr las cosas. Después de más de 10 años podemos decirle a Córdoba y a toda la región, que nuestro aeropuerto ya es internacional; eso es motivo de orgullo y de celebración”, señaló Zuleta Bechara.

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Durante el acto de recibimiento, el gobernador manifestó que la apertura de esta nueva ruta permitirá consolidar a Córdoba como un territorio más competitivo, atrayendo el interés de inversores nacionales e internacionales, así como también, propiciando la generación de mayores oportunidades para distintos sectores del departamento, por lo que anunció que trabajará en la estructuración de una segunda ruta internacional con destino a la ciudad de Miami (Estados Unidos), en atención al crecimiento significativo que ha experimentado esta sección del país en la llegada de turistas extranjeros y la alta demanda de viajeros cordobeses hacia ese lugar.

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“Esto quiere decir que están pasando cosas buenas en nuestro departamento, y lo estamos demostrando con uno de los sectores que más genera ingresos: el turismo. No tengo dudas de que esta ruta es el primer paso para que podamos tener 2 o 3 más, no solo desde Ecuador y Panamá, sino que trabajaremos para que la ruta Montería – Miami también se vuelva una realidad”, puntualizó.