La alcaldía de Montería sigue entregando buenas noticias a los afectados por las inundaciones presentadas en febrero pasado por cuenta del frente frío.

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En esta ocasión, y en el marco de la emergencia económica, el Gobierno Nacional le autorizó a los bancos, en especial al Agrario de Colombia, trabajar líneas de crédito en las que le brindan nuevas opciones a los productores agropecuarios.

El secretario de Desarrollo Económico de Montería, José Nicolás Barrios, fue el encargado de dar a conocer la buena nueva para los damnificados indicando que con estas nuevas líneas de crédito se cubre, tanto a quienes buscan un crédito como a quienes ya lo tenían. En el primer caso, aquellos productores que quieran acceder a un crédito con el Banco Agrario, pueden hacerlo con una tasa del 2 % efectivo anual.

alcaldía de Montería/Cortesía Secretario de Desarrollo Económico de Montería, José Nicolás Barrios.

“Quiere decir que, por cada millón de pesos que presten, van a pagar 20 mil pesos al año en intereses”, explicó el secretario, además, “a aquellos productores que van en el marco del convenio de tasa compensada de la alcaldía de Montería con el Banco Agrario de Colombia, la tasa les puede llegar al 0%, es decir, no van a pagar intereses sobre el nuevo crédito”.

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El otro caso es el de quienes ya tenían un acuerdo crediticio con la entidad financiera. “Aquellas personas que ya venían con crédito a 31 de diciembre de 2025, y que estuvieran al día a esa fecha, van a recibir un subsidio de hasta 12 millones de pesos; lo único que tienen que hacer es acercarse al banco, mostrar el interés y llevar a consideración de la entidad cada situación”, explicó José Nicolás Barrios.