En el marco de la estrategia Turismo Seguro y con la finalidad de fortalecer los espacios de recreación y la confianza ciudadana, la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería a través de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, lidera operativos de control y prevención integral en el parque Ronda del Sinú, ícono turístico y cultural de la capital cordobesa.

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Estas jornadas, de acuerdo con el mayor Johnneyth Lora Salgado, Jefe de la Seccional, la institución trabaja para garantizar un entorno seguro tanto para los monterianos como para los visitantes.

La jornada en la Ronda del Sinú se fundamenta en tres pilares de acción directa: Presencia y Confianza Ciudadana, Guardianes del Patrimonio y Control Operativo Riguroso.

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La Presencia y Confianza Ciudadana se refleja en el despliegue de uniformados en este punto neurálgico no solo buscando el control, sino la cercanía con la ciudadanía. “La presencia constante de la Policía Metropolitana tiene como objetivo generar un clima de tranquilidad que invite a las familias a hacer uso de los espacios públicos, consolidando la percepción de seguridad en el centro de la ciudad”, dijo el oficial.

Los guardianes del Patrimonio son una apuesta por el sentido de pertenencia, por eso desarrollan jornadas de sensibilización dirigidas a visitantes y transeúntes sobre el cuidado y protección de los monumentos, sitios de interés turístico y el patrimonio cultural que alberga la Ronda, y los controles operativos para garantizar que el esparcimiento no se vea afectado por actores delictivos.

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“Estas acciones permiten prevenir la comisión de delitos y detectar de manera oportuna a individuos requeridos por las autoridades. La Ronda del Sinú es la cara turística de nuestra ciudad. Nuestra misión desde la Seccional de Protección es asegurar que cada ciudadano que visite este lugar se sienta respaldado. No estamos solo vigilando, estamos educando y construyendo una cultura de cuidado por nuestro patrimonio”, anotó el mayor Johnneyth Lora Salgado.