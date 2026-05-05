Las cinco zonas ‘Wifi para Todos’ que instaló la gobernación de Córdoba en el municipio de San Pelayo, mediante un convenio con el Ministerio TIC, ya están activas conectando a los pelayeros con las oportunidades.

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En las últimas horas se llevó a cabo el lanzamiento de esta iniciativa que hace parte de la apuesta del gobierno departamental para ampliar el acceso gratuito a internet y generar mayores oportunidades en el territorio.

El proyecto busca además fortalecer la conectividad en el departamento, promoviendo el cierre de brechas digitales y facilitando el acceso a herramientas que impactan directamente la educación, el emprendimiento y la productividad de las comunidades.

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gobernación de Córdoba/Cortesía

En total, son 220 puntos de Zonas ‘WiFi para Todos’ que han sido instalados en distintos espacios públicos de los 30 municipios de Córdoba se ha ampliado significativamente la cobertura de internet gratuito en el departamento.

Las Zonas WiFi para Todos en San Pelayo están ubicadas en puntos estratégicos, facilitando el acceso a la conectividad en espacios clave para la comunidad, tales como: el Parque Simón Bolívar, el Parque Carrillo, la Plaza Pelayito, la Plaza Buenos Aires y el parque principal del corregimiento La Madera.

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“Con estas zonas seguimos acercando la conectividad a las comunidades la oportunidad del acceso gratuito a internet. Para nosotros, esto significa generar más oportunidades en los territorios y mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, afirmó Claudia García Martínez, secretaria para la Equidad de la Mujer, Infancia, Adolescencia y Persona Mayor.

Por su parte, Jhader Cano, director departamental de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, expresó que “la tecnología es sinónimo de progreso y uno de nuestros principales objetivos desde la gobernación de Córdoba es llevar ese progreso a todos los territorios y rincones del departamento. Estas zonas WiFi también son una oportunidad para impulsar la economía digital, permitiendo que más personas accedan a herramientas, fortalezcan sus iniciativas y se integren a nuevas dinámicas productivas”.