Tras nueve días de desarrollo de la Copa Mundial de Sóftbol Masculino Sub 23 que se desarrolló en Sincelejo el alcalde Yahir Acuña Cardales sostuvo que los logros alcanzados por la ciudad son muchos e importantes.

Leer más: Más de 90 barrios de Barranquilla y cuatro municipios del Atlántico estarán sin agua el martes 5 de mayo

Resaltó de manera especial el reconocimiento internacional que le hicieron a Sincelejo por tener la mejor afición de sóftbol del mundo.

Destacan igualmente el comportamiento ciudadano y el trabajo de las autoridades, que permitieron el desarrollo exitoso del evento sin mayores afectaciones al orden público.

Además la ciudad se consolida por tener sus escenarios deportivos como referentes internacionales.

Creiss Greg, vicepresidente ejecutivo de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol –WBSC-, exaltó públicamente el respaldo del público sincelejano durante todo el torneo y además le entregó un reconocimiento especial al alcalde Yahir Acuña Cardales por su apoyo en la consecución de este Mundial.

El directivo aseguró que Sincelejo ya hace parte de la historia de los mundiales de sóftbol, gracias a su organización, la pasión de su gente y el trato brindado a todas las delegaciones.

Ver también: Varios sectores de Soledad estarán sin luz este martes

Finalmente el mandatario sincelejano dijo que con este evento la ciudad no solo cierra un capítulo exitoso, sino que se posiciona como un nuevo referente del deporte internacional en Colombia, dejando una huella que trasciende lo deportivo y proyecta a la ciudad ante el mundo.