Al son de la música de gaita, instrumento insigne del folclor de los Montes de María, se llevó a cabo en el corregimiento Flor del Monte el acto de entrega de 100 nuevos títulos de propiedad para igual número de familias.

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El evento, que se efectuó en un kiosco comunal, fue liderado por la directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el departamento de Sucre, Kelly Aguilera, quien enfatizó que este anhelo de 100 familias campesinas en los Montes de María se hace realidad gracias al gobierno del presidente Gustavo Petro.

“De esta manera se dignifica la vida y se garantiza seguridad jurídica a la propiedad de quienes producen la alimentación de los sucreños. Gracias a la Reforma Agraria se avanza en la construcción de paz y en el restablecimiento del tejido social en territorios históricamente golpeados por la violencia”, anotó la funcionaria.

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Finalmente se mostró complacida, al igual que los campesinos, de que esta entrega se hubiese realizado en Flor del Monte, corregimiento del municipio de Ovejas, en los Montes de María de Sucre, que fue el primer escenario de un acuerdo de paz con grupos armados ilegales.

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“Esta entrega se suma a los dos millones de hectáreas de tierras entregadas en el país. Con dignidad cumplimos”, anotó Aguilera.