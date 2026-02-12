Con el objetivo de convertir el Atlántico en una tierra de propietarios, la Gobernación del Atlántico entregó títulos de propiedad a familias de Repelón. El acto fue liderado por el gobernador Eduardo Verano de la Rosa, quien estuvo acompañado por el alcalde Jorge Reales Martínez y la subsecretaria de Vivienda, Rocío Jiménez. Juntos entregaron un total de 350 títulos.

Durante su intervención, el gobernador destacó el valor social y patrimonial de la formalización.

“Una persona puede vivir muchos años en su casa, pero si no tiene el título, vive con la angustia de que en cualquier momento le digan que se tiene que ir. Hoy ustedes son propietarios de verdad. Aquí no los saca nadie, porque aquí está su título de propiedad”, afirmó el mandatario.

Verano también fue enfático en señalar que el proceso fue completamente gratuito para los beneficiarios.

“Nadie puede pedirles 10.000, 20.000 o 30.000 pesos por esta gestión. Cero pagos. Esto es compromiso y estamos cumpliendo”, sostuvo.

Entre los beneficiarios se encuentra Ruth Pérez, quien llevaba 27 años viviendo en su casa sin escritura, manifestó.

“Para mí recibir hoy el título es algo maravilloso. Muchos sueñan con este día y no tienen la oportunidad. Hoy me siento confiada de que verdaderamente tengo un derecho de propiedad”.

A su turno, la residente Dayanis Sánchez también compartió su emoción: “Es algo que anhelaba desde hace tiempo. Ahora podemos decir con orgullo: esta es mi casa”.

La subsecretaria departamental de Vivienda, Rocío Jiménez, resaltó el impacto de la jornada y precisó las cifras del avance en el municipio y el departamento.

“Hoy entregamos 350 títulos de propiedad en el municipio de Repelón. El año pasado habíamos entregado 270, lo que significa que ya son 620 títulos formalizados en este municipio durante esta administración. En dos años de gobierno hemos alcanzado 16.350 títulos en todo el departamento del Atlántico, y seguimos avanzando para cumplir la meta de 20.000 titulaciones establecida en el Plan de Desarrollo, con una inversión inicial de $20.000 millones”, señaló.

La funcionaria agregó que la estrategia se ha fortalecido gracias al trabajo articulado con los municipios y al convenio suscrito con la Superintendencia de Notariado y Registro.

“Gracias a esta alianza por la formalización y el saneamiento predial, hemos ampliado la meta para gestionar 10.000 titulaciones adicionales. Estamos entrando a cada corregimiento y llevando legalidad a familias que llevaban 20, 30 y hasta 40 años esperando este documento”, explicó.

Jiménez subrayó además que el título abre nuevas oportunidades para los hogares beneficiados.

“Este documento es la cédula de su vivienda. Con él pueden acceder a créditos hipotecarios, a programas de mejoramiento y dejar legalmente su patrimonio a sus hijos. Hoy pueden decir con orgullo que esa vivienda les pertenece”, puntualizó.

Por otra parte, el alcalde de Repelón, Jorge Reales, calificó la jornada como histórica para el municipio.

“Hoy se cumple una promesa y se garantiza un derecho. Se legitima la tenencia de la propiedad y se fortalece la dignidad de nuestra gente. Repelón está complacido con una gestión que da resultados reales”, expresó.

La entrega en Repelón hace parte del programa ‘Mi Casa Bacana’, una de las principales apuestas sociales del gobierno departamental para fortalecer la seguridad jurídica, el arraigo territorial y el desarrollo económico local.

El gobernador concluyó el acto en Repelón con la reafirmación de su propósito de seguir construyendo un departamento con tranquilidad, estabilidad y plena propiedad sobre los hogares.