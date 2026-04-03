El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine quedó en libertad este viernes, tras permanecer más de dos meses recluido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, la misma prisión en la que actualmente se encuentra el expresidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue capturado junto a su esposa Cilia Flores el 3 de enero de este año.

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Cabe señalar que Tekashi volvió a prisión luego de que las autoridades determinaran que violó su libertad condicional, además de haber enfrentado previamente cargos por posesión de cocaína y MDMA.

El rapero, de ascendencia mexicana y puertorriqueña, compartió un video en su cuenta de Instagram en el que se le observa saliendo de la prisión federal, visiblemente emocionado, vistiendo un conjunto deportivo blanco.

El rapero fue recibido por alguien cercano, quien le tenía una cadena de oro con flores y elementos alusivos a su festejo por quedar en libertad. Pero algo que llamó la atención, fue cuando Tekashi 6ix9ine presumió un autógrafo de Nicolás Maduro en un muñeco de Bob Esponja.

En el video se le ve feliz al rapero, saludando a quien sería un amigo, y caminando enérgico hacia un vehículo que lo esperaba. Entre sus pertenencias destacaba una arrume de documentos y el peculiar juguete, el cual, según explicó, fue firmado por el expresidente venezolano, quien afirmó, se encontraba recluido en el mismo centro penitenciario.

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Tekashi 6ix9ine convirtió el muñeco de Bob Esponja en el recuerdo más insólito y quizá preciado de su paso por prisión, principalmente por la firma del expresidente de Venezuela, a quien ha demostrado cierta admiración.